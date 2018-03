Découvrez le calendrier 2018 des examens du Brevet, Bac, CAP et BEP

Pour les parents d'élèves, les enseignants et surtout les candidats, la connaissance des dates des examens de fin d'année est particulièrement importante. Ainsi, la logique voudrait qu'annuellement, ce calendrier soit connu de tous, sans démarches administratives à mener. Et c'est d'ailleurs ce qui est, puisque le calendrier 2018 des examens du Brevet Bac CAP et BEP est désormais officiel. En effet, les échéances de fin d'année tant pour les examens et les sessions de remplacement ont été dévoilées au Bulletin officiel de l'Education nationale.

Les dates de composition du baccalauréat général et technologique

Les élèves de terminal commenceront leurs examens dans la matinée le lundi 18 juin 2018, par l'épreuve de philosophie. A la même date se dérouleront les épreuves anticipées de première pour toutes les séries, ainsi que les épreuves écrites de Français. Le jour suivant, c'est-à-dire le mardi 19 juin 2018 au matin, les candidats plancheront pour l'épreuve d'Histoire-Géographie. Le lendemain, soit le 20 juin dans l'après-midi, place aux langues vivantes 1.

Toujours selon le calendrier 2018 des examens du Brevet Bac CAP et BEP, à la date du 19 juin, les candidats au baccalauréat des sciences et technologies de la santé et du social, ceux du management et de la gestion, de l'hôtellerie et de la restauration, de l'industrie et développement durable, du design et des arts appliqués seront soumis en plus de l'épreuve du matin, à une épreuve de mathématique.

Par ailleurs, les futurs bacheliers des séries littéraires, économiques et sociales seront évalués sur une épreuve de science dans la matinée du mercredi 20 juin, et de langue vivante 1 dans l'après-midi. Aussi, le calendrier 2018 des examens du Brevet Bac CAP et BEP prévoit un examen de langue vivante 1 dans l'après-midi du mercredi pour ceux des branches scientifiques.

C'est dans la journée du 21 juin que débuteront les épreuves de spécialités pour toutes les filières. Ainsi, les candidats de la série L feront face à l'épreuve de littérature, alors que ceux des séries S auront à composer en Physique-Chimie. Les élèves des filières ES composeront en Sciences économiques et sociales, et ceux des STHR seront soumis aux examens d'Economie et de gestion hôtelière.

Pour toutes les séries confondues, c'est le vendredi 22 juin dans l'après-midi qui a été fixé dans le calendrier 2018 des examens du Brevet Bac CAP et BEP pour les épreuves de langues vivantes secondaires (LV2). En amont, les élèves des filières S, ES, et L composeront une épreuve de maths le matin. Au même moment, ceux de STMG plancheront pour l'épreuve de management des organisations. Les options et autres épreuves facultatives quant à elles sont prévues pour le lundi 25 juin 2018.

Pour une raison ou une autre qu'il faudra justifier en son temps, et ayant pris le soin de mener les démarches administratives idoines, certains candidats seront autorisés à composer lors des sessions de remplacement. Selon le calendrier 2018 des examens du Brevet Bac CAP et BEP, celles-ci se dérouleront du mercredi 5 au vendredi 7 septembre, puis du mercredi 12 au vendredi 14 septembre.

Pour ce qui est des épreuves pratiques et orales des sessions de juin et septembre pour toutes les séries, leurs dates seront fixées par les recteurs d'académie.

Les dates de composition du bac professionnel

Pour les candidats des options de formations professionnelles, les épreuves de maths, physiques et chimie commenceront le matin du jeudi 24 mai et se termineront le mercredi 6 juin. Il faut préciser que ces examens se feront sur support informatique, pas comme ceux d'Histoire-Géographie, d'éducation civique et de français prévus pour toute la journée du lundi 18 juin.

Quant aux épreuves de Prévention santé et environnement, d'économie, droit/gestion, le calendrier 2018 des examens du Brevet Bac CAP et BEP prévoit leur début au mardi 19 juin. Le mercredi 20 juin est par ailleurs la date des compositions d'Arts appliqués et de cultures artistiques.

Les sessions de remplacement pour le bac professionnel commenceront le jeudi 6 puis se termineront le mercredi 12 septembre. Et une fois les compositions terminées, des vacances vers l'une des nombreuses destinations proposées sur autourdublog.fr, seraient une bonne idée.

Les échéances de fin d'année pour le diplôme national du brevet

En métropole ou dans les DOM-TOM, tous les collégiens candidats au brevet seront soumis aux épreuves écrites du jeudi 28 au vendredi 29 juin. Le premier jour, ils seront confrontés aux épreuves de français et maths, et le second à celles d'Histoire-Géographie, d'enseignement moral et civique, des sciences et des langues vivantes étrangères. Cette programmation est l'une des plus courtes du calendrier 2018 des examens du Brevet Bac CAP et BEP.

Relativement au brevet, les matières de spécialités et les épreuves orales seront composées à des dates fixées par les établissements eux-mêmes. Les sessions de remplacement se dérouleront les 20 et 21 septembre ; en français et mathématiques le premier jour, en Histoire-géo et enseignement moral et civique par la suite.

Les dates d'examen des brevets d'études professionnelles

Pour les élèves devant passer le brevet d'études professionnelles, toutes les épreuves seront composées durant la journée du mercredi 6 juin, à l'exception des épreuves d'EPS dont la date est laissée à la liberté des recteurs d'académie. Quant à la session de remplacement, c'est le jeudi 13 septembre qui a été choisi. Evidemment, seuls les candidats qui ont justifié leur situation en menant les démarches administratives nécessaires pourront y prendre part.

Si les dates des examens des bacs pro, BEP et CAP sont identiques pour les candidats en métropole que pour ceux en outre-mer, il convient de préciser qu'il n'y a pas encore de dates prévues dans le calendrier 2018 des examens du Brevet Bac CAP et BEP pour les filières générales et technologiques. Elles seront publiées distinctement au Bulletin officiel de l'Education nationale.

Il est à noter enfin que les candidats entrent en possession de leur convocation trois semaines avant le début des examens. Pour en savoir plus sur le calendrier des examens, rendez-vous sur cette page.