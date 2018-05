Cloud Eco rend le très haut débit accessible à votre entreprise

Comment une entreprise peut-elle se développer si elle ne possède pas un réseau Internet optimal et sécurisé ? Pour répondre à cette problématique, Cloud Eco s'appuie sur deux différents types de connexion : l'ADSL et la fibre optique. Cela permet à la société d'inscrire la garantie d'un environnement digital protégé et optimisé au coeur de son projet. Son credo ? La protection des données grâce à la diffusion d'un réseau haut débit, aussi bien via l'ADSL que par la fibre optique.

Les services proposés par Cloud Eco pour une connexion très haut débit

Cloud Eco est un opérateur global en télécommunications. Son succès ces dernières années et sa croissance en 2017 peuvent s'expliquer par les nombreuses solutions apportées aux PME et aux TPE. Son travail lui a permis d'obtenir la confiance de plusieurs milliers de clients, qui profitent ainsi au quotidien d'un réseau de communication de première qualité.

Quand une entreprise adopte une offre de Cloud Eco, elle transforme son réseau informatique du tout au tout. L'opérateur réalise en effet un audit de qualité auprès de trois services : la téléphonie mobile et fixe, l'accès à Internet et des solutions informatiques pour la sécurité et la sauvegarde des données.

Il n'est pas toujours évident pour certaines entreprises d'exporter leurs données sur un support externe, surtout lorsque ce transfert représente plusieurs années d'informations. C'est pourquoi Cloud Eco fait son maximum pour fournir une connexion haut débit via l'ADSL+ ou la fibre optique, pour vous permettre de gagner en temps et en production.

Une connexion toujours plus optimisée grâce au haut débit

En plus de F-Secure pour la protection de données, Cloud Eco a su établir avec le temps des partenariats utiles qui séduisent les entreprises. La société s'est ainsi associée à Orange et SFR, opérateurs réseaux reconnus pour la qualité de leurs réseaux, afin de vous proposer une connexion optimisée, via des forfaits incluant l'ADSL ou la fibre optique. Consultez cet article pour en savoir plus.

L'intérêt de la fibre optique se retrouve dans le chargement accéléré des données mais aussi dans la nette amélioration des performances sur l'ensemble des logiciels dont vous avez besoin au quotidien. Le très haut débit vous garantit ainsi une connexion instantanée, des améliorations quotidiennes pour une utilisation optimisée du réseau Internet, ainsi que la fourniture d'une adresse IP et d'adresses mail professionnelles, selon vos besoins. Cloud Eco complète par ailleurs son approche avec 8 offres d'abonnement en téléphonie mobile, pour vous offrir une connexion de qualité où que vous vous trouviez.

Qu'est-ce que la fibre optique avec Cloud Eco ?

Initialement, la fibre optique était utilisée par l'intermédiaire d'un câblage sous-marin, pour la transmission de données via des réseaux informatiques de très longue distance. On parlait alors de fibre optique monomode. Cette pratique a favorisé la mise en place de communications internationales instantanément. La fibre optique a révolutionné le marché du digital, grâce à la rapidité avec laquelle elle permet aux entreprises d'échanger des fichiers et dossiers volumineux, de réaliser des visioconférences de qualité ou de mettre en place un partage collaboratif plus rapide et sans bug.

Afin d'optimiser votre utilisation de la fibre optique, l'entreprise Cloud Eco vous propose deux types de connexion :

La fibre dédiée : elle est spécifiquement réservée à l'usage de votre bureau et son réseau peut être étendu sur demande. Son débit asymétrique et son temps de rétablissement sont garantis.

La fibre mutualisée : plus économique que la fibre dédiée, elle vous propose de réelles promesses, avec un très haut débit pouvant atteindre jusqu'à 500Mb/s. Il vous faudra toutefois vous assurer de votre éligibilité pour pouvoir être raccordé au réseau de fibre optique par le biais de cette offre Cloud Eco.

En plus d'une rapidité des échanges entre l'envoi et la réception de fichiers, vous disposez d'un service de qualité garanti sans coupure ou ralentissement de votre système informatique. L'assurance d'une productivité améliorée au quotidien, avec des fichiers téléchargeables et partagés en quelques secondes, tout en bénéficiant d'un réel gain de temps et d'efficacité dans l'ensemble de vos activités professionnelles.