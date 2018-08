Commandez votre vignette Crit'Air en deux minutes

Cette disposition a été rendue obligatoire en janvier 2017. La mise en place d'une vignette crit air contribue à la prolifération des véhicules propres, conformément au plan global de transition écologique.

Qu'est-ce que la vignette Crit'Air ?

La vignette crit air est un certificat qualité de l'air. Le certificat détermine le classement environnemental de chaque véhicule à moteur, en fonction notamment du taux d'émission, de la date de mise en circulation et du type de moteur. La couleur de la pastille de la vignette permet en effet de distinguer une voiture polluante d'une voiture moins respectueuse de l'environnement. Par exemple, une voiture dotée d'une pastille crit air verte est considérée comme propre, contrairement à un véhicule avec une vignette antipollution grise.

Il faut savoir que les automobiles munies de la vignette crit air paris ou de la vignette pollution toulouse pourront circuler librement dans les deux grandes villes respectives. Par ailleurs, il est bon de noter que les véhicules dépourvus de vignette ne peuvent pas rouler dans les Zones à circulation restreinte (ZCR) pendant la journée. La règlementation est également valable en dehors des périodes de pics de pollution. Cette circulation différenciée concerne aussi les résidents étrangers qui souhaitent stationner à Lyon, à Grenoble ou à Bordeaux.

Quels sont les véhicules concernés ?

Tout propriétaire de véhicule motorisé doit acheter vignette pollution lorsqu'il circule dans une ZRC, qui se limite aux centres-villes des grandes agglomérations. Les professionnels sont également tenus de suivre la réglementation en vigueur, qu'ils œuvrent dans le transport, dans le leasing ou dans la location.

Seuls les véhicules agricoles et les engins de chantier ne sont pas assujettis à ce dispositif de vignette écologique. En revanche, certaines voitures sont autorisées à circuler au cours des périodes de circulation restreinte. Il s'agit par exemple des voitures de police ou des véhicules de stationnement pour personnes handicapées. La présence d'une vignette sur le pare-brise reste toujours exigée.

Quelles sont les différentes catégories de vignette Crit'Air ?

En application de l'article R. 318-2 du Code de la route, les véhicules sont classés en six catégories selon leur niveau d'émission de CO2. On distingue la vignette antipollution de couleur verte pour les véhicules écologiques fonctionnant à l'électricité ou à l'hydrogène. La pastille pollution de couleur violet est attribuée aux voitures hybrides comme aux engins conçus à partir de l'année 2011, sous les normes Euro 5 et 6.

Par ailleurs, la vignette pollution de couleur orange est décernée aux véhicules à essence et fabriqués entre 2006 et 2010 sous les normes Euro 4. Concernant les voitures circulant à l'essence et construites entre 1997 et 2005, elles doivent être dotées d'une vignette de couleur orange.

Cette couleur orange correspond également au taux d'émission des voitures fonctionnant au diesel et fabriquées entre 2006 et 2010. En deçà de cette période, les propriétaires de véhicules diesel reçoivent une pastille de couleur bordeaux (voitures construites entre 2001 et 2005) ou de couleur grise (automobiles conçues entre 1997 et 2005).

En détenant un tel certificat, les véhicules les moins polluants bénéficient de conditions de circulation et de stationnement plus favorables, notamment en cas de pic de pollution. Toutefois, les véhicules non éligibles aux vignettes n'ont pas le droit de rouler dans les grandes villes en semaine.

Comment la réglementation est-elle appliquée ?

Pour autoriser les véhicules à circuler dans la capitale lors des pics de pollution, les autorités s'appuient par exemple désormais sur la vignette paris.

Ceci dit, les voitures les plus polluantes peuvent circuler entre 8h et 20h seulement, en plus des week-ends et des jours fériés. Il s'agit notamment des véhicules immatriculés avant le 1er janvier 1997 et des voitures diesel immatriculées avant l'année 2001. En revanche, les poids lourds utilisés par les commerçants œuvrant dans l'industrie agroalimentaire ainsi que les voitures de collection font exception à la règle.

Qu'il s'agisse d'un autocar, d'une voiture de fonction ou d'un deux-roues, une vignette crit air doit être apposée sur la partie inférieure droite du pare-brise. C'est ce que prévoit l'article 3 de l'arrêté du 29 juin 2016. Il faut que cette pastille soit parfaitement lisible, sous peine d'amende.

En revanche, en l'absence d'un certificat, le conducteur encourt une sanction allant de 68 euros à 135 euros, selon le type de véhicule. Si l'automobiliste ne parvient pas à s'acquitter de la pénalité dans un délai de 45 jours, le montant de l'amende en question s'élève. Il passe en effet à 180 euros pour les voitures et à 375 euros pour les autocars. Les détenteurs de fausses pastilles crit air seront également pénalisés.

Commander une vignette pollution : où peut-on s'en procurer ?

Toute personne désireuse d'acheter une vignette pollution en ligne est invitée à remplir un formulaire de demande en ligne. Toujours est-il que la pastille coûte aux alentours de 4 euros, avec les frais d'acheminement.

Les informations à délivrer lors de l'achat de la vignette critair sont celles incluses dans le certificat d'immatriculation. Il est d'ailleurs à joindre au formulaire, sous un format numérisé (200 k maximum). La date de première mise en circulation du véhicule doit y être mentionnée. L'adresse indiquée sur le certificat d'immatriculation est également une information cruciale qui doit être vérifiée. Il est important qu'elle soit à jour car le colis contenant la vignette antipollution définitive sera livré à cette adresse.

Un e-mail de confirmation sera transmis à l'automobiliste une fois que le règlement est effectué par carte bancaire. Une vignette provisoire sera jointe au courrier électronique, tout comme le récépissé de paiement. Cette pastille permettra à l'automobiliste de circuler en toute légalité dans les grandes agglomérations, en attendant la réception de la vignette définitive. Si un contrôle de police a lieu durant son trajet, il n'aura qu'à présenter le reçu.

À la réception de la vignette, le conducteur doit s'assurer qu'elle reste lisible et intacte après avoir été détachée du document. Toute crit air vignette collée sur le pare-brise doit également être bien visible depuis l'extérieur.

Il est possible de commander vignette antipollution en deux minutes. L'idéal est de l'effectuer en ligne étant donné que le suivi et la livraison de la pastille sont rapides. Un formulaire est également mis à la disposition de tout conducteur souhaitant recevoir des informations supplémentaires : vignette critere, vignette pollution villes concernées, prix vignette pollution voiture, etc.