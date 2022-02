Comment bien placer l’argent de sa société ?

Que ce soit des supports immobiliers, monétaires ou financiers, La Centrale des SCPI vous propose de découvrir trois placements pour investir votre trésorerie excédentaire.

Quels sont les critères à analyser avant d'investir l'argent de sa société ?

Selon les projets et les horizons de placement de sa société, les solutions diffèrent. Il est donc primordial d'identifier ses objectifs avant d'investir l'argent de sa société. Pour cela trois critères sont à prendre en compte :

La durée de placement

Le couple rendement/risque souhaité

Les besoins de liquidités de la société

Il est donc recommandé d'être accompagné par des professionnels et de réaliser un bilan complet avant d'investir l'argent de sa société.

Quels sont les meilleurs placements pour investir l'argent de sa trésorerie d'entreprise ?

Les SCPI de rendement

La SCPI de rendement est le placement à retenir pour rémunérer sereinement sa trésorerie d'entreprise sur du long terme. Par définition, une SCPI permet d'investir en immobilier locatif tout en délégant l'ensemble de la gestion à une société agrée par l'Autorité des Marchés Financiers. Une aubaine quand on est chef d'entreprise et qu'on a peu de temps à consacrer à la gestion de ses investissements.

« Les meilleures SCPI du marché peuvent offrir un rendement avoisinant 6% net. Cette performance est réalisée tout en mutualisant l'investissement sur des dizaines voire des centaines de biens et de locataires en France et à l'étranger. Cette maitrise du risque est un atout de taille pour placer la trésorerie de sa société sereinement. » précise Laurent Fages, manager au sein de La Centrale des SCPI, premier comparateur de SCPI en ligne (www.centraledesscpi.com).

L'astuce du professionnel : « Pour optimiser la fiscalité de son investissement en parts de SCPI. Il est recommandé d'investir sur des SCPI européennes. L'impôt étant payé dans le pays source par la société de gestion, les revenus issus de l'étranger ne sont pas soumis à l'Impôt sur les Sociétés (IS), une économie pouvant atteindre 25%. »

Le Compte À Terme

Le Compte À Terme (CAT) est le placement de trésorerie à privilégier pour un investissement sur du court terme. Tout comme pour le Livret A, l'argent placé est totalement disponible.

Son fonctionnement est très simple, à l'ouverture d'un CAT c'est la durée de placement qui va déterminer le rendement. Plus la durée d'investissement est longue et plus le taux de rendement annuel augmente.

L'astuce du professionnel : « Il est recommandé d'ouvrir plusieurs CAT simultanément sur les durées les plus longue possible afin de profiter du meilleur rendement annuel. En cas de besoin de trésorerie, il suffira d'en fermer un seul. Les autres continueront de rémunérer votre trésorerie d'entreprise. »

Le contrat de capitalisation

Le contrat de capitalisation est un placement très proche de l'assurance vie traditionnelle. Cependant, celui-ci est ouvert aux professionnels. Comme pour une assurance vie, les fonds en euros des contrats de capitalisation ne rapportent plus assez pour combler l'inflation. Il peut donc être conseillé d'y intégrer des Unités de Compte (UC) en fonction de ses objectifs de placements.

L'investissement en unités de compte comporte un risque de perte en capital. Il est donc recommandé de faire appel à des experts reconnus avant tout investissement.

L'astuce du professionnel : « Pour booster la performance de son contrat de capitalisation tout en maitrisant le risque pris, il peut être judicieux de privilégier des parts de SCPI de rendement en UC plutôt que d'investir en fonds en euros. »

Qui contacter pour bien placer sa trésorerie d'entreprise ?

Avec des rendements attrayants et une simplicité de gestion la SCPI est le placement de référence pour investir l'argent de sa trésorerie d'entreprise. Il permet à la fois de rémunérer l'argent de sa société et de préparer sa retraite sans aucune contrainte de gestion.

Pour ne pas se tromper dans la composition de son portefeuille de SCPI, il est judicieux de faire appel à des experts indépendants.

Pour investir facilement en SCPI de rendement, les services digitaux de cette plateforme SCPI proposent un parcours d'information et de souscription 100% en ligne.

Placer la trésorerie de sa société en parts de SCPI apparait comme la meilleure solution pour son entreprise. Pour répondre aux demandes de plus en plus importantes des entrepreneurs et chefs d'entreprise, La Centrale des SCPI (www.centraledesscpi.com) a lancé en 2020 son pôle réservé aux professionnels. En plus d'un accompagnement financier et juridique pointu, trois consultants travaillent de pair avec le service financement afin de proposer également aux entreprise l'accès à un crédit SCPI. Investir en SCPI à crédit le bon plan pour profiter de la bonne santé de sa société pour se créer du patrimoine.

Avertissement

L'investissement dans une SCPI n'est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers.

Avant toute décision d'achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d'être certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial.

Enfin, comme tout investissement immobilier, tenez compte du fait que les SCPI sont des placements de long terme dont la durée de détention minimale ne saurait être inférieure à huit ans.