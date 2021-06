Comment calculer le prix d'une maison neuve ?

En effet, il arrive que l'on oublie certains postes de dépenses qui au final vont venir alourdir la note. Pour demander un crédit à votre banque, il est nécessaire que vous disposiez d'un projet détaillé et cela passe par un budget correctement établi. Cela vous demandera du temps et il est tout à fait possible que vous ayez besoin de demander de l'aide à des personnes extérieures afin de ne rien oublier. Il est également important de prendre en considération le fait que votre projet immobilier ne sera pas seulement défini par vos envies : il sera obligatoire de prendre le temps de consulter les documents d'urbanisme afin que votre projet soit accepté par la mairie.

Prenez en considération tous les postes de dépenses annexes

Une fois que vous connaîtrez votre budget total, vous pourrez commencer à établir la liste de toutes les dépenses afin de les soustraire à votre budget. Cela vous permettra de connaître la somme qui vous restera pour la construction pure de votre maison.





Parmi les postes de dépenses annexes, on trouve le raccordement du terrain à l'eau, à l'électricité, aux voies de circulation, les frais de notaire, les frais d'architecte, l'assurance pour le prêt, les différentes taxes à régler, etc. Une fois que vous connaîtrez le montant de ces dépenses, vous pourrez vous focaliser sur votre future maison. Il est possible d'obtenir une estimation en ligne gratuite du prix d'une maison neuve en prenant en considération différents critères, cela peut grandement simplifier vos recherches et calculs.

Etablissez votre projet immobilier

Vous devrez prendre le temps de détailler au maximum votre projet immobilier. Cela sera utile pour connaître le montant total des travaux de construction mais également pour demander un crédit à votre banque. Cette dernière va principalement octroyer des crédits aux personnes capables d'amener un projet stable, fiable et concret.





Au fur et à mesure de vos recherches, vous pourrez comparer les prix en fonction de vos envies et opter pour les options qui rentrent dans votre budget. Par exemple, une maison avec un parquet massif sera plus coûteuse qu'une maison avec du carrelage. Si vous envisagez de faire construire une maison avec un étage, un garage, un sous-sol ou encore une terrasse, cela aura encore une fois un coût qu'il convient de noter.

Le prix du terrain, un élément important à ne pas oublier

Si vous n'êtes pas propriétaire d'un terrain, vous devrez en acheter un pour pouvoir mettre en place votre projet immobilier. Cela signifie que votre budget sera fortement impacté. Il peut se révéler nécessaire de trouver une façon d'augmenter votre budget ou de revoir à la baisse vos projets pour votre future maison dans le cas où l'achat du terrain ne rentrerait pas dans votre enveloppe globale. Il est important de faire en sorte que votre projet concorde avec votre budget car une fois l'emprunt réalisé auprès d'une banque, vous serez engagé pour de nombreuses années et devrez continuer à vivre, ce qui nécessitera de l'argent.