Comment gérer efficacement ses biens locatifs et améliorer sa rentabilité ?

Le contexte inflationniste et le durcissement constant du cadre législatif pour les propriétaires sont d'autres points de pression financière qui incitent aussi à se tourner vers des solutions moins habituelles en matière de gestion locative.

Pour les propriétaires qui veulent trouver facilement des locataires et gérer efficacement leurs biens locatifs, il existe une alternative intéressante à l'agence immobilière qui permet de réaliser des économies et d'améliorer sa rentabilité.

Studapart : un outil efficace pour trouver un locataire

Pour les propriétaires de studios, d'appartements ou de maisons à la recherche d'autonomie dans la gestion de leurs biens immobiliers, il existe des plateformes en ligne telle que Studapart.

Créée en 2012, Studapart est une plateforme de réservation de logements en ligne accessible à tous. Celle-ci permet la mise en location de logements pour des durées de 1 mois et plus, dans de grandes villes telles que Paris, Bordeaux, Lyon, Toulouse, Nantes, Montpellier, Rennes ou Grenoble. Elle est disponible dans plus de 40 villes en France.

Studapart revendique plus de 700 000 utilisateurs satisfaits et une note moyenne de 4,5 sur 5. Preuve de son efficacité, surtout si vous louez un studio ou un appartement de type F1/F2, 1 étudiant sur 2 y recherche sa future location.

Des protections et garanties pour louer en toute sérénité

Pour louer en toute sérénité, Studapart a mis en place un dispositif de profils 100 % vérifiés avec le badge Profil Garanti visible dans le dossier de location ou dans les messages privés. Il s'agit d'un service créé pour les locataires n'ayant pas la possibilité de présenter un garant. Cela peut concerner un étudiant dont les parents vivent à l'étranger ou un jeune actif dont l'entourage a peu de ressources financières. La plateforme certifie alors la solvabilité du locataire et se porte garante durant toute la durée de location.

Studapart prévoit également des garanties financières. Grâce à un partenariat avec le groupe Allianz, annoncé en 2023, des protections gratuites couvrent les propriétaires contre les dégradations mobilières à hauteur de 1 500 euros et les dégâts immobiliers à hauteur de 3 000 euros. Les dégradations mobilières concernent les meubles, les équipements et les objets. Les dégâts immobiliers incluent les sols, les murs et les plafonds. Ces protections complètent le dépôt de garantie encaissé lors de l'entrée du locataire.

Une autre protection, déployée en 2018, assure les loyers impayés jusqu'à 96 000 euros, sans franchise ni carence. Activable à la demande du propriétaire et à la charge du locataire, cette couverture fonctionne avec tous les profils de locataires, étudiant comme salarié. En cas d'impayés, il suffit de contacter la plateforme pour déclencher la gestion du problème.

À cela s'ajoute le premier loyer garanti en cas d'annulation de dernière minute.

En avril 2023, un panel d'outils et de services viennent s'ajouter pour une gestion locative simplifiée

En plus de sa plateforme qui facilite la recherche de locataires, Studapart intègre des services d'aide à la gestion locative comme le boost de visibilité, la gestion des dossiers de location, la messagerie sécurisée ou des modèles pour vos documents utiles (bail de location en non meublé, contrat de location en meublé, caution, état des lieux, etc.).

Grâce à des partenaires de confiance, la plateforme propose également des services comme la réalisation d'un shooting photo pour rendre l'annonce plus attractive, d'un DPE (diagnostic de performance énergétique), de visites virtuelles ou d'état des lieux d'entrée et de sortie. Déléguer les visites et les états des lieux peut s'avérer très pratique pour les propriétaires ne vivant pas à proximité de leurs biens locatifs ou ayant peu de disponibilités.

En tant que propriétaire, vous disposez par ailleurs d'un conseiller dédié et joignable 6 jours sur 7 pour répondre à toutes vos questions. Une équipe intervient tout au long de la location, notamment dans les situations bloquantes, comme dans le cas d'un locataire qui ne complète pas son dossier ou qui ne répond pas à votre demande.

À noter enfin qu'une collaboration avec un réseau de plateformes immobilières a pour but d'assurer une visibilité optimale à votre annonce de location. Si une annonce manque de visites et génère peu de demandes, elle peut apparaître sur d'autres portails plus connus.

Aucun frais pour le propriétaire

Pour les propriétaires qui souhaitent optimiser leur rentabilité locative, Studapart propose un service sans frais. Les frais de réservation sont payés par le locataire. Ceux-ci varient entre 179 et 400 euros, selon la tension du secteur géographique. Ils s'élèvent à 275 euros en moyenne, restant ainsi à un niveau accessible.

Quant au locataire, il bénéficie d'une véritable protection. En cas d'annulation de dernière minute, il est relogé. Grâce à ce business model, la plateforme se rémunère seulement si le propriétaire loue son logement et si le locataire est logé.