Comment l’agence web ALEO souhaite booster la présence en ligne des TPE/PME ?

Un état des lieux alarmant

Une étude gouvernementale commandée en 2020 par la Direction Générale des Entreprises rapporte que seulement 37 % des TPE/PME françaises possèdent leur propre site internet et que seulement 9 % ont mis en place un site marchand. Pourtant, selon la même étude, 72 % des dirigeants estiment que la présence digitale est un véritable atout pour créer et conserver un lien avec leur clientèle.

Partant de ce constat Geoffrey THIVET et Chaouki SEHILI, cofondateurs de l'agence, ont pu dresser un portrait robot des profils qui composent ce segment majeur de l'économie, qui doit être poussé, incité, accompagné vers une transition numérique incontournable pour assurer sa pérennité. Selon eux, cinq profils se démarquent nettement :

Les entreprises prudentes, mal à l'aise avec l'outil numérique, qui se sentent en retard par rapport aux évolutions permanentes de ce domaine.

Les entreprises demandeuses, qui souhaitent faire avancer leur projet numérique mais qui ne savent pas par où commencer.

Les entreprises réceptives, relativement à l'aise avec le digital mais qui souhaitent être à la pointe de ce qui se fait en terme de numérique.

Les entreprises statiques, qui ont pris le train de la transition numérique assez tôt mais qui ont du mal à aller plus loin.

Les entreprises opportunistes, qui n'ont pas de freins vis-à-vis du digital et qui sont très réceptives aux changements.

ALEO a donc créé des solutions clés en main pertinentes et efficaces pour répondre à tous les besoins et attentes de ces différents profils de TPE/PME lors de la mise en place ou pour l'optimisation de leurs pratiques numériques en fonction de leurs perspectives de développement et de croissance.

Une réponse adaptée

Les TPE/PME occupent différents secteurs de l'économie (service à la personne, tourisme hébergement, commerce, artisanat...) qui ont chacune des attentes spécifiques en fonction de leur activité. Quand pour certains dirigeants, la priorité sera d'augmenter leur part de marché, de fidéliser leurs clients, ou d'accroître leur visibilité, d'autres chercheront à faire évoluer leurs offres de produits et/ou de services en fonction des comportements d'achat de leur clientèle. Dans tous les cas, les entreprises ont pour ambition de rester compétitives et de protéger la réputation de leur marque et de leur savoir-faire. ALEO les encourage dans cet objectif et leur offre le choix parmi un vaste éventail d'outils de communication : web, graphisme, référencement, marketing, e-shop, réseaux sociaux... C'est cette approche personnalisée qui a fait d'ALEO l'agence web n°1 pour les TPE/PME, car au-delà de ses tarifs imbattables et de l'expertise de ses équipes, il s'agit bien d'un suivi sur-mesure qu'ALEO offre aux dirigeants de petites structures qui tiennent à conserver des échanges humains pour la gestion de leur identité numérique. Les équipes ALEO, formées d'une cinquantaine d'experts, sont ainsi réparties entre 5 agences afin de couvrir le territoire national et être au plus proche des professionnels (Paris, Nancy, Lyon, Strasbourg et Dijon).

En savoir plus sur ALEO : www.aleo.agency