Comment ne pas fondre en larmes en découvrant le montant de sa retraite ?

Pourquoi certains retraités fondent-ils en larmes à la retraite ?

Le pouvoir d'achat des retraités s'étiole

Certes, les pensions de retraite ont été augmentées l'an dernier mais pas suffisamment pour pallier la hausse des prix. Les retraités ont donc perdu du pouvoir d'achat. Ils en ont d'autant plus perdu que les coûts de leurs mutuelles, de leurs primes d'assurance, de leur alimentation... ont explosé.

Si cette situation n'était que transitoire, cela serait supportable mais les prix vont poursuivre leur course folle en 2023.

Les placements préférées des retraités ne permettent pas de compenser la hausse des prix

Au 1er février, le livret A rapportera 3 % par an. De leur côté, les contrats d'assurance-vie en fonds euros ont globalement rapporté autour de 2 % à leurs détenteurs en 2022. L'inflation ayant été de 5,9 % l'an dernier, placer son argent sur ces deux produits d'épargne a fait perdre du pouvoir d'achat.

Comme l'indique Lionel Benhamou, l'un des associés-fondateurs de La Centrale des SCPI (www.centraledesscpi.com), le premier réseau d'épargne digitale français :

« Avec plus de dépenses et moins de revenus, les retraités ne peuvent plus s'en sortir. Afin d'éviter une déconfiture financière, ceux qui nous téléphonent au 01.44.56.00.23 achètent des parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI). »

Pourquoi les futurs retraités fondront-ils en larmes à la retraite ?

Pour les actifs actuels, la situation est pire

Imaginons un cadre de 45 ans devant travailler jusqu'à 67 ans au minimum. Si cette personne n'a pas préparé sa retraite, elle ne percevra que sa pension de retraite. Comme celle-ci sera insuffisante pour couvrir ses besoins, nul doute que ce cadre fondra en larmes.

Au-delà de la retraite proprement dite, notre cadre sera peut-être impacté par le coût de la maison de retraite médicalisée de ses parents, par le coût des études de ses enfants... Il aura donc du mal à joindre les deux bouts une fois à la retraite.

Pourquoi la retraite par capitalisation est-elle la seule manière de ne pas fondre en larmes à la retraite ?

La retraite par capitalisation consiste à mettre chaque mois de l'argent de côté afin d'en percevoir des rentes le moment venu. Cela nécessite un effort d'épargne mais il sera d'autant moins élevé que l'on débutera jeune. Il faut donc choisir un bon placement retraite.

Actuellement, la meilleure solution pour percevoir des rentes consiste à placer son épargne en SCPI ou Sociétés Civiles de Placement Immobilier.

Pourquoi les SCPI sont-elles le meilleur moyen de profiter de sa retraite sans fondre en larmes ?

Les meilleures SCPI de rendement rapportent plus de 6 % net par an

Ainsi, pour toucher sur son compte bancaire une rente nette de 500 euros par mois, il faut placer préalablement 100 000 euros en SCPI sur les meilleures SCPI qui peuvent rapporter jusqu'à 6%.

Une rente de 500 euros net par mois permet de couvrir de nombreuses dépenses, alimentation, factures d'électricité...

Placer son argent en SCPI ne nécessite pas de compétences particulières

Tout le travail de gestion est effectué par la société de gestion qui a créé la SCPI dont on a acquis des parts. Les associés des SCPI se contentent de percevoir leurs rentes chaque mois ou chaque trimestre.

Les sociétés de gestion des SCPI ne font ce que métier et sont de véritables professionnelles des investissements immobiliers.

Les SCPI de rendement investissent en immobilier de manière simple et diversifiée

Avec l'argent des souscripteurs de parts de SCPI de rendement devenus associés, la société de gestion va acheter des immeubles loués, comme des bureaux, des murs de commerces, de l'immobilier logistique, de l'immobilier de la santé...

Il s'agit, dans l'immense majorité des cas, d'immeubles qu'il ne serait pas possible d'acheter seul en raison de leur prix.

Où se renseigner pour ne pas fondre en larmes à la retraite ?

Les plateformes SCPI sont recommandées pour placer son argent adroitement

Contrairement aux banques qui ne proposent que leurs propres SCPI de rendement, les plateformes SCPI distribuent toutes les SCPI. Elles le font en toute indépendance et sans frais supplémentaires puisque le prix des SCPI est identique quel que soit le canal de distribution.

Les plateformes SCPI proposent aussi gratuitement à leurs clients des services annexes comme une ligne téléphonique dédiée, une aide pour remplir sa déclaration d'impôt, des fiches SCPI et sociétés de gestion, des simulateurs SCPI...

Quelles sont les deux plateformes SCPI les plus connues ?

Il existe des plateformes SCPI qui permettent aux investisseurs d'acheter des parts de SCPI de rendement simplement et efficacement.

Pour certains Français, la question de la retraite tourne à l'obsession. Nos compatriotes se rendent bien compte que leur avenir ne sera pas tout rose. Aussi, que l'on soit déjà retraité ou que l'on souhaite préparer dans de bonnes conditions sa retraite, il importe de placer son argent en SCPI de rendement.

La retraite doit être une période de sérénité et non d'angoisse. Rien n'est pire qu'une faible pension de retraite, surtout lorsqu'on a travaillé toute sa vie. Aussi, il faut prendre les devants et penser à l'avenir. Le meilleur moyen de le faire, est de placer son argent en SCPI de rendement et spécifiquement dans les meilleures SCPI.