Comment réussir son examen DA-100

Quelle est l'utilité de Microsoft Power BI ?

Afin de pouvoir faire une bonne segmentation et fidéliser leur clientèle, suivre au mieux les résultats de l'entreprise, les performances ..., les entreprises ont aujourd'hui besoin des data analysts ayant une bonne maitrise de Power BI. Le nombre d'offres d'emploi disponibles sur certains sites de recrutement en est une preuve tangible. La certification DA-100, plus qu'un simple atout pour les data analysts et autres professionnels du monde des données, est aujourd'hui une nécessité.

Comment financer sa formation ?

Si vous désirez suivre la formation afin de passer votre examen DA-100, vous avez la possibilité de vous former seul, ce qui peut être assez rude et chronophage, ou de bénéficier d'un accompagnement. Dans le cas d'un accompagnement, deux possibilités s'offrent à vous selon que vous êtes au chômage ou que vous êtes déjà employé dans une entreprise. Si vous êtes chômeur et que vous désirez suivre votre formation chez MYPE, vous pouvez faire payer celle-ci par Pôle emploi. Si à l'inverse, vous êtes employé dans une entreprise et donc salarié, vous avez la possibilité d'utiliser le montant dont vous disposez sur votre Compte Personnel de Formation (CPF). Parfois inconnu des employés, le CPF est un montant annuel qui est versé aux employés afin de leur permettre d'accroître leur niveau de qualification et de sécuriser leur parcours professionnel.

Si vous décidez de bénéficier d'un accompagnement

Chaque jour, nous œuvrons afin de vous offrir le meilleur rapport qualité/prix qui puisse exister.

Bénéficiez de l'accompagnement de MYPE

L'examen DA-100 est beaucoup plus complexe que son prédécesseur (examen 70-778). En réalité, pour l'examen DA-100 vous disposez de 210 minutes pour effectuer le test alors qu'auparavant, vous disposiez de 10 jours pour le faire. Afin de mettre toutes les chances de votre côté, il est donc nécessaire de choisir des organismes capables de vous offrir les garanties nécessaires pour que vous réussissiez votre examen surtout que l'examen est difficile et peut vous coûter cher si vous échouez une première fois. En effet, après une offre à 15 dollars valable pour le premier passage uniquement, il passe à 165 euros.

Parce que la satisfaction de notre clientèle est la plus grande de nos priorités, les formations sont dispensées dans des salles qui vous offrent le maximum de confort possible, avec des consommations (thé, café, fruits, gâteaux ...) à volonté. Et si vous voulez vous faire former avec vos collaborateurs dans vos locaux, nous sommes également prêts à nous rendre chez vous si vous êtes à Paris ou en province.

Se faire former pour l'examen DA-100 nécessite des formateurs ayant la triple qualification Microsoft Certified : Data Analyst Associate, Microsoft Certified Trainer et Microsoft Partner.

