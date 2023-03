Comment se protéger de la fraude quand on joue en ligne

Depuis que l'ADSL 2+ puis de la fibre optique se sont démocratisés, les débits de téléchargement s'améliorent, et ceci a permis à l'industrie de développer de nouvelles offres de jeu à la demande, via Internet. Plus besoin de posséder une machine onéreuse, une carte graphique au top, ou un processeur puissant. Un équipement de base suffit. Les jeux vidéo en ligne sont à portée de clic, mais prudence, cependant : il y a beaucoup de fraude dans ce secteur. Pour y échapper, la vigilance s'impose.

Voici quelques conseils pour jouer en ligne en toute sécurité, sans risquer de se faire pirater son compte en banque.

Utiliser des cartes prépayées

Les cartes prépayées comme paysafecard, transcash ou neosurf permettent d'éviter de partager ses informations bancaires avec des sites inconnus. Une recharge neosurf permet aussi de payer sur plus de 20 000 sites internet partenaires : des sites de e-commerce pour du shopping en ligne, ou des sites de jeux en ligne ou de paris sportifs en ligne.

Un ticket non-rechargeable Neosurf permet de payer en ligne de manière sécurisée et anonyme, sans révéler d'information personnelle. Il s'utilise immédiatement après l'avoir acheté, sans carte physique grâce à un code que l'on achète en quelques clics sur Recharge.fr app. Plusieurs prix d'achat sont possibles, qui vont de 15 euros à 50 euros.

Le code Neosurf de 10 caractères est envoyé ensuite par e-mail. Il convient de bien le garder, puisqu'il constitue le moyen de paiement utilisable immédiatement. Il n'y a pas besoin de l'échanger !

Ce type de carte garantit aux joueurs en ligne à la fois sécurité et confidentialité. Un avantage, quand on a tendance à jouer sans compter, est qu'elle a une valeur limitée. Quand on a du mal à se maîtriser, c'est la carte qui fait que le jeu s'arrête. On limite ainsi le risque de frais frauduleux supplémentaires.

Il est possible d'utiliser son ticket Neosurf autant de fois qu'on le souhaite, jusqu'à l'épuisement du solde. Le solde restant d'une carte est toujours transférable sur une autre carte.

Se renseigner sur les sites qu'on utilise

Quand on utilise un nouveau site pour jouer, il est conseillé de le regarder en détail quels sont les commentaires qu'il a reçus, quelles sont ses notes utilisateur. Est-il sécurisé et légitime ?

Éviter les téléchargements

Éviter de télécharger des fichiers ou des logiciels de sites inconnus, car ils peuvent contenir des logiciels malveillants qui peuvent endommager votre appareil ou s'en prendre à vos informations personnelles.

Se méfier des messages suspects

Se méfier des offres ou des messages que l'on n'a jamais demandés, en particulier ceux qui vous réclament des informations personnelles, ou qui vous offrent des récompenses ou des cadeaux irréalistes.

Quelles sont les arnaques les plus courantes

Les arnaques les plus courantes se font sur les sites de petites annonces de vente, d'achat et de biens, sur les services de ramassage ou de livraison de colis, ainsi que sur les sites de rencontres.

On est généralement au courant qu'il y a eu fraude à la carte bancaire lorsque l'on remarque sur son relevé bancaire des achats en ligne dont on n'est pas à l'origine, ou lorsque l'on reçoit sur son téléphone un code de confirmation pour un achat que l'on n'a pas fait. Il se peut aussi que ce soit sa banque qui avertisse que l'on a été victime d'une tentative d'utilisation frauduleuse de sa carte bancaire sur Internet.