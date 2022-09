Pourtant, le concept présente parfois quelques zones d'ombre pour les collaborateurs et, pour s'assurer de sa pertinence au sein de la stratégie digitale, il convient de le démystifier et de l'expliquer.

Découvrez comment Uplix démocratise la culture SEO au sein des équipes marketing et gagnez en productivité !

Démystifier le SEO pour mieux transmettre les fondamentaux aux équipes

Qu'est-ce que le SEO ? Si le concept peut être encore abstrait pour certains, son efficacité dans toute stratégie marketing passe avant tout par une bonne compréhension de sa culture et de ses enjeux. Cette démystification du référencement naturel dépend d'une pédagogie clairement définie dans le but de lever le voile sur :

ses principes et fondamentaux ;

ses enjeux et ses évolutions ;

son vocabulaire spécifique ;

son rôle dans les performances de l'entreprise.

Pour devenir incollable sur la culture SEO, de nombreux professionnels du secteur proposent leurs services aux entreprises. Découvrez l'accompagnement SEO chez Uplix : une pédagogie unique et sur mesure !

La formation continue des équipes marketing sur les bases de l'actualité SEO

La montée en compétence des équipes marketing sur les bases du SEO est favorisée par un soin particulier accordé par les entreprises à la culture de la transmission et aux leviers pédagogiques utilisés pour la mener à bien.

Au moyen de formations récurrentes, bootcamp ou encore séminaires, cette transmission permet l'adoption et la mise en place de nouvelles pratiques particulièrement efficaces pour accroître les performances liées au référencement naturel. Investir dans une formation continue tout en restant au fait des évolutions récurrentes dans le domaine est un objectif prioritaire pour toute entreprise soucieuse de rester à jour sur les thématiques liées au SEO.

C'est dans ce contexte qu'Uplix propose des formations SEO actualisées en entreprise afin de transmettre les dernières tendances SEO aux équipes en place.

Le SEO est au coeur de la stratégie marketing en entreprise







Si l'instauration d'une culture SEO en marketing digital s'établit au moyen d'un travail de réflexion important, elle présente de nombreux enjeux de performance pour l'entreprise :







un meilleur positionnement de votre site web sur les moteurs de recherche pour gagner en audience ;

une crédibilité, une notoriété et une visibilité accrues ;

une conversion plus aisée de prospects en clients ;

une transmission éclairée de votre image de marque, de vos valeurs et messages adressés à vos visiteurs ;

un bon moyen de se démarquer de la concurrence.

Pour que la culture SEO soit pertinente au sein de la stratégie de communication d'une entreprise, elle doit permettre d'allier aspects techniques et dimension humaine. Pour ce faire, les spécialistes en référencement naturel d'Uplix veillent à la mise en place de backlinks qualitatifs, assurent une optimisation intelligente du content marketing et s'attachent à bien connaître votre audience.

Ainsi, votre stratégie de contenus sera bien plus efficace et attirera davantage de visiteurs qualifiés. Un contenu précis qui répond précisément à la requête du client et le met en confiance influera positivement sur le cycle d'achat.

Apprendre par l'exemple : mesurer l'impact de la campagne SEO

Analyser les résultats d'une campagne SEO



Démocratiser le SEO passe également par une meilleure compréhension des résultats des actions menées pour augmenter le trafic sur votre site web. Elle s'acquiert par une analyse approfondie des impacts de la campagne SEO préalablement mise en place et son respect des objectifs préétablis.

Les indicateurs de performance, appelés KPIs (Key performance indicator) mesurent la pertinence et la réussite de la stratégie adoptée en analysant :

le taux de conversion de prospects en clients ;

le taux de rebond commercial ;

le nombre de pages consultées et la durée moyenne de la visite ;

le domain authority.

Le taux de conversion : KPI primordial pour l'amélioration des performances de son site web



Si ces indicateurs de performance ont tous une importance incontestable pour mesurer l'impact de la campagne SEO, le taux de conversion est le plus mesurable. Il se réfère à la transformation de prospects visiteurs de votre page en clients qui réalisent un acte d'achat : un abonnement à une newsletter, une demande de devis ou une prise de rendez-vous par exemple. Mesurer le taux de conversion vous donnera une vision plus nette de votre ROI (Return On Investment ou Retour sur Investissement) dans le but de mettre en place des actions correctives ou de revoir totalement votre stratégie SEO en analysant :

les pages de votre site web avec le plus et le moins de conversions ;

les leads liés au trafic mobile et au trafic desktop ;

le nombre de clics sur une page vers laquelle votre contenu renvoie ;

les caractéristiques de vos prospects ;

le nombre d'achats conclus par rapport au nombre de visites.



L'optimisation du taux de conversion (CRO : Conversion Rate Optimisation )



Ces données clés vous donneront les vérités du taux de conversion de votre campagne SEO pour vous permettre d'adopter une stratégie d'amélioration. Cette démarche d'optimisation du taux de conversion, répondant au nom de CRO, est menée par les experts Uplix et mobilise différentes techniques marketing. Elle permet notamment :

une optimisation de vos contenus davantage tournés vers les intentions de recherche de la SERP ;

une personnalisation de vos campagnes SEO : cible qualifiée, objets de mails adaptés, suivi des leads ;

la mise en place de call to action (CTA) pertinents et au chargement rapide dans vos contenus ;

l'amélioration de l'expérience utilisateur grâce à un UX design optimisé.