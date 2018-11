Communication print ou digitale : quel camp l’emporte ?

La méthode traditionnelle : le print

L'ère du print tel qu'on le connaît a débuté en 1860 environ avec l'apparition de "cartes-réclames". De nos jours, le print se matérialise sous plusieurs formes, qu'il s'agisse de journaux traditionnels, de flyers ou de panneaux publicitaires.

Mais y a-t-il un avantage à y avoir toujours recours ? La réponse est oui, le papier dégageant un message bien différent des supports digitaux. Et oui : du fait de la possibilité de personnalisation des supports, le print offre des possibilités de visuels parfois plus marquants que pour le digital. La matière peut elle aussi être choisie, qu'il s'agisse du grammage ou du caractère mat ou brillant du papier.

Néanmoins, le print est pointé du doigt en ce qui concerne les impacts environnementaux qu'il génère. Ceux-ci restent tout de même limités grâce au choix d'un papier plus respectueux de l'environnement, à l'impression recto-verso ou encore à une mise en page optimisée.

La méthode moderne : le digital

De nos jours, le numérique est omniprésent. Comment ne pas vivre avec ? En ce qui concerne la communication, il est également inestimable pour les entreprises s'il est bien utilisé.

Les supports de communication web permettent en effet de toucher en un temps record un public très large, d'éditer puis de rééditer en quelques secondes ses messages publicitaires pour les rendre plus impactant. Les effets d'animation sont particulièrement attractifs et contrairement au print, il est possible de quantifier l'impact obtenu par chaque campagne (nombre de vues, variables d'engagement, d'achat...). Les coûts, également, se veulent réduits par rapport à une campagne de communication print, même si le coût du temps Homme doit bien sûr être pris en compte.

On pourrait donc croire que le digital empiète sur le print. En réalité, ces deux modes de communication coexistent très bien ensemble.

Comment allier ces deux outils de communication ?

Tout d'abord il existe le "web-to-print". C'est à dire que les imprimeurs utilisent le web pour promouvoir leurs services grâce à l'imprimerie en ligne. Il vous y est possible de choisir le format, le type de papier et tout ce qui peut être personnalisé. Vous pouvez également incorporer des liens digitaux dans vos publicités papier. Il est possible d'y noter un lien, ou d'y faire apparaître un QR code qui mène à une page web. La diffusion multicanale est la meilleure solution.

Il y a fort à parier que le digital ne va donc pas faire disparaître le print, mais le faire s'adapter. Il ne vous reste qu'à choisir votre canal préféré.