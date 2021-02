Conseils et services aux entreprises : les domaines d’intervention

Le métier du conseil aux entreprises : qui l'exerce ?

Trois entités peuvent proposer du consulting ou des conseils et services aux entreprises. Il s'agit notamment des cabinets de conseil, qui se spécialisent généralement en conseil en organisation ou en conseil en stratégie. En outre, des consultants indépendants, qui sont des spécialistes dans leurs domaines, peuvent proposer leurs services aux entreprises. Ils aident les dirigeants à prendre du recul sur les situations qu'ils rencontrent, mais aussi à prendre les bonnes décisions. Pour cela, ils leur font profiter de leur savoir-faire dans leur domaine d'expertise ainsi que de leur expérience.

Mais il y a aussi et surtout gowork.fr, une plateforme où les clients et salariés peuvent échanger leurs expériences ou demander des avis sur les prestations ou conditions de travail au sein de différentes entreprises. Avant de choisir son futur collaborateur ou employeur, il est donc judicieux de vérifier sur gowork.fr les avis de leurs clients ou employés.

Les domaines d'intervention en consulting

Dans l'entreprise, le consultant peut intervenir sur la plupart des problématiques rencontrées, et qui ne peuvent être résolues en interne. Les expertises apportées à la société peuvent concerner tous les aspects stratégiques de ses activités.

La communication et le marketing

Le consultant en entreprise peut être spécialisé dans les notions de marketing et de communication. Dans ce cas, il accompagne le chef d'entreprise et l'aiguille dans la détermination de la stratégie à mettre en œuvre dans ces domaines spécifiques. Il peut l'aider à élaborer un plan de communication, ou à identifier de nouveaux outils de marketing pertinents à déployer. Le consultant réalise aussi un plan d'action à mettre en place. Ses missions concernent également la recherche d'opportunités de marché, la conception de nouveaux services ou encore, le lancement d'un nouveau produit. Il peut tout aussi bien être amené à réaliser une étude de marché ou à mettre en avant les savoir-faire de la société.

La transformation digitale

Depuis quelques années, l'avènement du numérique a contraint les entreprises à opérer une véritable transformation digitale. Création de sites Internet, mise en place de stratégies de marketing digital, utilisation des réseaux sociaux, recours aux influenceurs... Toutes ces démarches permettent à l'entreprise de poursuivre trois objectifs. Le premier : améliorer l'expérience du client, le conquérir et le fidéliser. Le second : transformer les processus opérationnels afin d'améliorer la productivité de l'entreprise et optimiser les marges. Enfin, le troisième : faire évoluer un business model afin de devenir une entreprise innovante à travers l'usage des nouvelles technologies. Rares sont les petites et moyennes entreprises qui disposent de ces compétences en interne. L'intervention d'un cabinet en conseil aux entreprises ou d'un indépendant s'avère alors indispensable.