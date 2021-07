Coronavirus : les secteurs qui recrutent pendant l’épidémie

Des tendances... surprenantes

En plein coronavirus, le monde est confronté à l'incertitude dans tous les secteurs, et le recrutement ne fait pas exception. Des sites d'informations, ou de statistiques, tels que c19-worldnews, une plateforme d'information et de traitement des données, ont vu le jour pour aider l'ensemble de la population à naviguer au mieux à travers la crise COVID qui à touché l'ensemble du monde

Dans le sillon d'autres agrégateurs 'intelligents' de données, et à l'instar de sites de nouvelles et d'informations, on y trouve des tendances détaillées et surtout en temps réel sur l'évolution de la pandémie. Qu'ils s'agissent des statistiques médicales ou sur les taux de vaccination par pays, ou de l'évolution géopolitique de l'épidémie en 3D, aucun détail n'a été omis pour offrir une information vérifiable et sourcée au lecteur.

En terme d'implications économiques, les surprises sont nombreuses. Et particulièrement dans l'hexagone.

Quels sont les secteurs qui embauchent?

Les secteurs informatiques et les solutions d'espace de travail à domicile

Les directives relatives à la distanciation sociale ont fait du travail à distance une pratique courante. De nombreux employeurs prévoient que cette tendance se poursuivra jusqu'en 2022 et au-delà. Par conséquent, les outils de collaboration en ligne continueront d'être demandés. Les entreprises qui conçoivent ces solutions embauchent actuellement.

De nombreux secteurs en croissance font des affaires en ligne. Les services qui facilitent ces solutions et d'autres solutions informatiques sont également appelés à prospérer. Il s'agit de la cybersécurité, des paniers d'achats, de l'informatique en nuage, des lecteurs vidéo et des portails d'apprentissage en ligne. Certaines entreprises de logiciels et de technologie recherchent présentement du personnel d'assistance en temps réel. En plus de consultants, le besoin d'ingénieurs et de représentants commerciaux supplémentaires est omniprésent.

Les services médicaux

La médecine a longtemps été considérée comme « à l'abri de la récession », mais l'épidémie mondiale met cette théorie à l'épreuve. De nombreux médecins généralistes ont en effet constaté une baisse des visites de leurs patients, en particulier des visites de soins préventifs.

Ces baisses concernent notamment les personnes qui ont perdu leur couverture médicale en raison d'un manque d'emploi. Également, celles qui sont réticentes à l'idée de se rendre dans un établissement de santé, quel qu'il soit, en pleine pandémie.

Cela dit, d'après les statistiques covid, une pandémie mondiale signifie que d'autres types de soins sont en hausse. Certains patients donnent la priorité aux soins de santé, en particulier les personnes appartenant à des groupes d'âge à risque, celles qui souffrent d'autres problèmes de santé et celles qui gèrent les effets de la Covid-19.

Tout cela a augmenté la demande dans :

Les centres d'appels (assurance/médical) ;

Les laboratoires ;

L'administration hospitalière ;

Les EPI (les équipements de protection individuelle, comme les masques, les gants et les désinfectants pour les mains), etc.

Avant la pandémie, la gestion et le leadership dans le secteur des soins de santé étaient déjà une tendance en matière de MBA. C'est un moment particulièrement propice pour explorer ce domaine dans le cadre d'études commerciales ou de la recherche d'emplois, avec les changements en cours dans l'allocation des ressources pour la recherche et le développement, les ventes et le service à la clientèle.

L'assurance est également sur le point de connaître des changements d'orientation. Aussi, ne manquez pas d'inclure ce secteur dans votre recherche d'emploi. Il est vrai que certaines entreprises pharmaceutiques ont connu des licenciements en raison de la pandémie. Cependant, ce sont des entreprises intelligentes à suivre dans les mois à venir pour voir comment elles pourraient inverser cette tendance.

Le Commerce en ligne et l'expédition expresse

Les magasins en brique et mortier offrent des niveaux variables d'accès et d'interaction pour le moment, de même que les services d'expédition. Ainsi, des entreprises comme Amazon sont en plein essor en tant que vendeurs universels. Pour pouvoir expédier leurs produits, ces entreprises ont besoin d'un soutien logistique dans leurs entrepôts situés dans le monde entier.

De nouvelles lignes de vêtements apparaissent de plus en plus fréquemment. Bien que les jeunes entreprises de mode soient généralement plus petites que les grands magasins, elles peuvent avoir besoin d'aide dans différents domaines, comme la gestion de leur image de marque et la gestion des commandes.

La restauration rapide et la livraison de repas

Les restaurants et les bars fonctionnant à capacité limitée, les gens préparent davantage de repas à la maison. Les chaînes d'épicerie ont vu leurs ventes augmenter tandis que les services de livraison de repas connaissent une augmentation de leur utilisation.

Comment se tenir informé des emplois disponibles ?

De nombreuses entreprises publient des offres d'emploi sur leur propre site web ou sur des sites de recrutement.

Les réseaux professionnels peuvent également être utiles. Il peut s'agir de groupes LinkedIn ou Facebook ou d'organisations sectorielles dans lesquels les emplois et les événements sont publiés et où des conseils sont disponibles. Certains secteurs et employeurs ont même mis en place des événements de réseautage virtuel et des salons de l'emploi particulièrement dans le contexte de la pandémie et des mesures de distanciation sociales.