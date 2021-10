Crise sanitaire : le digital à la rescousse de l’évènementiel

Face à la baisse de fréquentation, l'évènementiel se réinvente

De nombreuses structures culturelles et/ou d'évènementiel sont basées sur des modèles économiques qui supportent très mal cette baisse de fréquentation. La reprise n'ayant pas lieu du jour au lendemain, quelles solutions trouver pour se relancer ? Cette question a été soulevée un peu partout en France, et la réponse est souvent passée par les voies digitales. Impénétrables pour certains, elles sont clairement tendances chez les entreprises les plus innovantes.

Créée en 2009, Ioupsi & Joke fait partie de ces sociétés malmenées par la crise sanitaire. Son activité : l'organisation de salons du chiot où se rencontrent des éleveurs naisseurs de chiens et des futurs adoptants. Depuis mars 2021, la structure a été contrainte d'annuler pas moins de 22 salons. Seuls 4 évènements ont pu se tenir, en guise de bien maigre consolation.

Le confinement, le repli sur le cocon familial, l'impossibilité de prendre l'air ou de partir en vacances a poussé de nombreux Français à accueillir dans leur foyer des animaux de compagnie (+17,12% d'adoptions en 2020 par rapport à 2019). Éclairée par ces chiffres, l'entreprise Ioupsi & Joke a vu une lumière au bout du tunnel et a pris le pari de se digitaliser : le nouveau site Chiot-et-chaton.fr est une plateforme permettant aux adoptants et aux éleveurs naisseurs de se rapprocher et de se rencontrer.

Tous les avantages d'un salon sans quitter le vôtre !

C'est le pouvoir d'internet et de notre vie cyber-connectée : se voir à distance, être quelque part sans avoir besoin de s'y déplacer. Vous avez peut-être pris goût aux cyber-apéros entre amis lors du confinement ou des soirées de couvre-feu ? Ioupsi & Joke a basé son renouveau sur ces pratiques de plus en plus démocratisées.

La recherche d'animaux sur internet n'est pas une nouveauté. Cela existe sur des sites généralistes d'annonces et sur des sites spécialisés qui n'offrent toutefois pas toutes les garanties aux utilisateurs. Ayant identifié ces imperfections, chiot-et-chaton.fr a décidé de développer un site permettant à ses utilisateurs de trouver des annonces encore d'actualité (sur les autres sites, les vendeurs ne retirent pas toujours leurs annonces après avoir trouvé preneur pour leur animal). Autre valeur ajoutée de cette nouvelle plateforme : la transparence. Dans le monde virtuel, la question de savoir qui se cache derrière un compte est prépondérante. À la différence d'autres sites qui ne demandent aux vendeurs qu'une simple déclaration sur l'honneur, chiot-et-chaton.fr s'engage à fournir à ses utilisateurs des contacts de confiance. Comment ? En renforçant le contrôle et en étant plus exigeant avec les vendeurs :

Fourniture de documents dont la cohérence et l'authenticité sont contrôlées physiquement par le personnel de l'entreprise : copie d'une pièce d'identité, extrait K-Bis, attestation de connaissance en cours de validité.

Possibilité de vérification en temps réel de la disponibilité d'un animal via SMS.

Réservation et paiement en ligne avec des fonds séquestrés par Ioupsi & Joke tant que le chiot ou le chaton n'a pas été pris en charge par l'adoptant chez l'éleveur canin ou félin.

Sans équivalent en France, cette plateforme innovante permet à ses créateurs de s'offrir un nouveau souffle et à des milliers de chiens et chats de trouver une nouvelle famille.