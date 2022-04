Data Science : L'avenir de la finance d'entreprise

Pour une organisation guidée par les données

En intégrant des Data Scientists au sein de votre organisation financière, vous permettez à la finance d'évoluer vers une fonction plus stratégique et proactive. Vous aidez également les parties prenantes au sein de l'entreprise à être guidées par les données et à prendre de meilleures décisions au quotidien. L'entreprise peut ainsi se développer de façon plus rentable. Néanmoins, au-delà de la Data Science, une stratégie data driven ne peut réussir que si l'ensemble de l'organisation partage une source unique de données et d'indicateurs. Dans le cas contraire (systèmes d'entreprise isolés, feuilles de calcul Excel), on aboutit à des silos de données, qui empêchent le partage des informations et des idées en temps réel.

Une source unique de vérité pour une organisation alignée

Le service financier doit maintenir un ensemble de modèles de données liés aux réservations, aux revenus, aux coûts et à d'autres ensembles de données financières. Ceux-ci doivent être accessibles au travers d'une source centralisée de données, partagée avec les autres utilisateurs. En travaillant à partir des mêmes hypothèses et en menant leurs propres analyses, les fonctions commerciales sont en mesure de parler le même langage que l'organisation financière. Il en résulte des conversations plus efficaces et collaboratives entre les départements et un alignement plus fort autour des objectifs et de la vision de l'entreprise. Par exemple, si le marketing génère énormément de demandes grâce à une campagne publicitaire réussie, cette équipe peut prendre une décision en temps réel et demander aux finances un budget plus important.

Gérer les produits et investir dans une plateforme de données adaptée

Associer les Data Scientists de la finance à la gestion des produits ne présente que des avantages. Ces derniers peuvent modéliser les coûts, la tarification et la monétisation associés au lancement de nouvelles fonctionnalités ou à la pénétration de nouveaux marchés. Quant aux équipes de produits, elles devraient pouvoir être habilitées à élaborer des stratégies et à prendre des décisions par elles-mêmes, sur la base de cette modélisation financière et de leurs propres analyses. Il en résulterait des discussions plus efficaces et une prise de décision plus facile lors d'un processus de révision du produit ou de l'élaboration de sa stratégie. D'un point de vue financier, une plateforme de données moderne dans le Cloud devrait être l'épine dorsale qui rend tout cela possible.

Un cloud performant pour un accès en temps quasi-réel et des décisions rapides

Avant toute chose, vous devez commencer par utiliser un système cloud extrêmement robuste et évolutif, capable d'ingérer facilement des quantités massives de données. Vous pourrez ainsi exécuter des analyses sur ces données à l'échelle et appliquer des modèles d'apprentissage automatique (Machine Learning) afin de prédire les activités futures. Globalement, plutôt que de considérer une plateforme de données cloud comme un coût, il est important de se concentrer sur les avantages que procurent les données en temps réel et la rapidité d'accès à ces données. Cette puissance permet d'obtenir des informations plus solides et de prendre des décisions plus rapidement. De nombreux types de données différents, données structurées, semi-structurées et même non structurées, doivent être traitées rapidement et analysées comme un seul ensemble. Des données tierces, telles que des évaluations, des ensembles de faits et des données sectorielles, doivent compléter vos données internes et permettre une analyse plus riche. Là encore, ces données doivent s'associer de manière transparente à celles dont vous disposez au sein de l'entreprise.

Gouvernance et sécurité

Toutes ces données étant regroupées en un seul endroit, il est primordial de déterminer qui y a accès et de vous assurer qu'elles sont extrêmement sécurisées. Chaque fois que des données sont extraites, vous devez pouvoir voir qui les a extraites, quand, et avoir la possibilité de demander pourquoi. L'utilisation d'une seule plateforme de données cloud va de pair avec ma conviction que vous devez limiter le nombre de solutions ponctuelles SaaS utilisées au sein de l'entreprise. Tout doit fonctionner de manière transparente et toutes les données doivent exister dans un référentiel central afin de disposer d'un seul système de vérité. Chaque système supplémentaire ajoute des maux de tête inutiles. Moins vous avez de systèmes, plus il est facile de les surveiller du point de vue de la sécurité, de sorte que vous sachiez toujours ce qui se passe dans votre environnement interne.

Investir dans la Data Science pour mieux exploiter les données

Les entreprises disposent d'un nombre exponentiel de données, sans compter celles auxquelles elles peuvent accéder auprès de leurs partenaires commerciaux, sous la forme de données secondaires et tierces. L'un des plus grands défis consiste peut-être à combiner les données ERP avec les données CRM. C'est pourquoi centraliser facilement les données sur une plateforme cloud est une première étape essentielle. Les directeurs financiers tournés vers l'avenir savent qu'il est impossible d'exploiter la puissance de ces données si l'on ne peut pas prédire les modèles d'utilisation des clients, et bien d'autres informations commerciales cruciales. Se concentrer sur l'analyse des données en temps réel et investir dans des Data Scientists permet d'enrichir les prévisions et la prévisibilité.



Peu importe ce que l'avenir nous réserve, les organisations financières auront toujours besoin de comptables et d'analystes financiers solides. Mais elles auront également besoin d'experts qui peuvent construire des modèles prédictifs, comprendre les systèmes, les données et les processus pour réussir et croître.