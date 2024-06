Data Sociétés : Une start-up innovante sur le marché de l’information légale et financière

Des informations stratégiques accessibles à tous sur la plateforme Data Sociétés

Les informations légales et financières relatives aux entreprises sont nombreuses et variées, et elles présentent un intérêt stratégique pour divers acteurs. Parmi les données les plus recherchées, on trouve les SIRET, SIREN, bilans, comptes d'exploitation, statuts, Kbis, extraits d'immatriculation, numéro de TVA intracommunautaire et coordonnées des dirigeants.

Ces informations sont essentielles pour les juristes et les comptables dans l'exercice de leurs fonctions. Cependant, d'autres acteurs économiques utilisent également ces données, et la demande ne cesse de croître. Elles sont cruciales car elles fournissent des renseignements sur la solvabilité et la stabilité des entreprises, permettant de créer des bases de prospects solides et actualisées.

Les services de Data Sociétés s'adressent donc à une large gamme de professionnels au sein des entreprises : dirigeants, directeurs commerciaux, directeurs administratifs et financiers (DAF), juristes, comptables, etc.

Grâce à l'agrégation de données de nombreuses sources différentes, Data Sociétés rassemble des informations sur plus de 20 millions d'entreprises françaises, actives ou radiées, régulièrement mises à jour pour assurer aux utilisateurs des informations fraîches et précises. Les informations disponibles incluent les noms des dirigeants, les sièges, les établissements, les codes APE, les dates de création, les effectifs, les activités, et les formes juridiques des entreprises.

Data Sociétés , une innovation basée sur l'Open Data

Toutes ces données sont accessibles à tous ! Elles font partie de ce qu'on appelle l'Open Data, disponible sur data.gouv.fr/fr/ .

Pour collecter, traiter et analyser ces données, Data Sociétés a innové en agrégeant les informations provenant d'organismes officiels tels que l'INPI, l'INSEE, le BODACC, et en les rendant facilement accessibles. Le principal défi technologique pour les ingénieurs de Data Sociétés a été de traiter l'Open Data, souvent envoyée brute et donc difficile à exploiter.

Pour enrichir les données de l'Open Data, Data Sociétés va plus loin en intégrant des informations supplémentaires grâce à d'autres API privées et payantes. En utilisant une infrastructure de pointe, pour consolider et fiabiliser les données, les rendant faciles à lire et analyser, data-societes.com permet de proposer des informations détaillées sur les dirigeants. Avec plusieurs dizaines de millions d'entrées, la base de données de Data Sociétés assure une mise à jour, une maintenance et une fluidité de recherche optimales.

Data Sociétés offre un service simple, illimité et très abordable

L'outil développé par Data Sociétés est extrêmement convivial : un moteur de recherche par SIREN/SIRET ou dénomination sociale permet de retrouver facilement une société. En cliquant sur la société, l'utilisateur accède à une page contenant toutes les données précieuses. Il suffit de s'inscrire gratuitement sur la plateforme pour accéder à toutes les informations légales.

Pour les personnes qui veulent aller plus loin, la start-up propose des abonnements mensuels pour ses services, se distinguant ainsi des autres plateformes historiques. Plutôt que de facturer à l'acte, Data Sociétés offre un abonnement mensuel à 59 euros, permettant un accès illimité au site, le téléchargement des documents et à autant de recherches que nécessaire. Une période d'essai de 2 jours, facturée 1,49 €, permet de tester le service en toute sérénité.

Les abonnés à Data Sociétés peuvent également bénéficier de la possibilité de télécharger divers documents, tels que les KBIS, les statuts, les avis de situation SIRENE, les KYC, les annonces BODACC, et les PV juridiques, offrant un service complet et illimité.

Les avis sur Data sociétés

La plateforme des entreprises bénéficie d'une note moyenne de 4,2 sur 5, basée sur 92 avis collectées (90% des avis sont des 4 ou 5 étoiles) depuis le début de son existence en Août 2023 reflétant la bonne qualité du service proposé comme en témoigne ces retours d'expérience.