Économie : Europe Énergie déploie ses ailes dans l’Hexagone

En 2019, à Olivet dans le Loiret, Europe Energie ouvrait sa première agence avec l'expertise de plusieurs techniciens spécialisés dans les économies d'énergie depuis près de 20 ans. L'objectif affiché était clair : « Nous voulions absolument proposer aux particuliers français des véritables solutions énergétiques en proposant les dernières technologies du marché : pompe à chaleur, isolation, chauffage, énergie solaire, explique Emeline Molia, Responsable de la marque Europe Energie au sein du Groupe Ben Touch. Il y a malheureusement un certain nombre d'entreprises qui installent encore les anciennes technologies chez leurs clients. Avec notre ancienneté et notre professionnalisme dans le domaine, il était primordial pour nous que notre clientèle réalise les plus grosses économies possibles avec un retour sur investissement très rapide. »

« Avec Europe Energie, on allie économie et écologie »

Parmi les solutions innovantes proposées par Europe Energie, figure l'autoconsommation solaire grâce aux panneaux photovoltaïques installés sur le toit. Le marché de l'énergie solaire, qui pesait déjà plus de 4,14 milliards d'€ en France, représentait à la fin de cette même période plus de 6 200 emplois directs. Une filière en croissance constante dans l'Hexagone où la puissance installée (10 596 MW fin 2020) ne cesse d'augmenter chaque année. « Cela s'explique par une régulation du marché et des systèmes beaucoup plus efficaces conçus et fabriqués en Europe, souligne Emeline. La rentabilité pour les clients a été démultipliée tout en leur permettant de faire un geste fort pour l'environnement. Avec Europe Energie, on allie ainsi économie et écologie, ce qui est bénéfique pour tout le monde. »

Excellent modèle économique

Deux ans après son lancement, l'entreprise a ouvert deux nouvelles agences près de Nantes (44) et à Cholet (49). Le développement va désormais s'accélérer dans les mois à venir, facilité par l'expertise dans le domaine de la franchise du Groupe Ben Touch auquel appartient Europe Energie. « Nous répondons à tous les travaux d'amélioration énergétique et de rénovation des particuliers, ce qui fait clairement notre force. Nous avons connu un excellent démarrage. Le modèle économique et les retours positifs de nos clients nous confortent dans notre vision à long terme, » conclut Emeline Molia.

Une dizaine d'ouverture d'agences Europe Energie est ainsi programmée dans le courant de l'année 2021. La petite entreprise ne demande qu'à grandir...

Pour en savoir plus : https://bentouch.group/fr/europe-energie/