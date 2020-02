Eni accélère la formation des TPE/PME aux économies d’énergie

Sensibiliser les petites et moyennes entreprises aux économies d'énergie tout en leur proposant des pistes concrètes et des dispositifs d'aide pour y parvenir : tel est l'objectif du programme EcoPro, lancé en juin dernier par Eni Gas & Power France. Le fournisseur alternatif d'électricité et de gaz a été chargé par le ministère de la Transition écologique et solidaire de financer et gérer ce programme, créé dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie. EcoPro vise en particulier quatre secteurs d'activité : hôtellerie-restauration, commerces de proximité, tertiaire et bureau ainsi que « process/production » comme les boulangeries.

De fait, dans ces filières, la dépense énergétique est un enjeu de taille : la consommation annuelle d'une boulangerie frôle en moyenne les 100 000 kWh, celle d'un garage les 65 000 kWh, tandis qu'un restaurant dépense environ 50 000 kWh par an... Une dépense non négligeable, que le programme EcoPro souhaite faire réduire de 10 % à 20 %.

Plus de 2000 entreprises déjà sensibilisées

Nombre d'entreprises - plus de 2000 à ce jour - ont d'ores et déjà bénéficié du programme, d'après l'énergéticien qui ambitionne d'en accompagner au total 12 000 d'ici à fin juin 2021. Le fonctionnement ? Gratuites, les formations sont déployées par le réseau de 28 distributeurs franchisés Eni Energies Services Pro sur l'ensemble du territoire français. Elles visent à donner aux entreprises participantes toutes les clés nécessaires à l'optimisation de leur efficacité énergétique : de la connaissance du cadre réglementaire aux mesures pratiques en passant par des dispositifs d'aide liés aux CEE mis en place par les pouvoirs publics. Ces derniers sont en effet peu connus par les structures ciblées : 70 % des TPE et des PME n'en ont pas connaissance, indique Eni. Individuelles ou collectives, les formations sont dispensées en présentiel par une quarantaine d'intervenants formés à l'efficacité énergétique. Elles intègrent des modules propres à chaque secteur d'activité en plus d'un socle commun à l'ensemble des entreprises accompagnées. Autre modalité inclue dans le dispositif, une plateforme digitale d'e-learning est également mise à disposition des participants pour approfondir les enseignements tirés de l'apprentissage en présentiel.

A en juger par les retours, selon Eni, le premier bilan du programme EcoPro est positif : certaines entreprises formées ont d'ores et déjà lancé des travaux de rénovation énergétique dans le but de baisser leur facture et améliorer leur impact environnemental... Une opération, enfin, qui permet à l'énergéticien de renforcer sa présence auprès de professionnels.

Pour en savoir plus sur l'inscription : www.programme-eco-pro.fr