Enquête : les Français vers une mobilité plus responsable ?

Se dirige-t-on vers une évolution de notre rapport à la voiture avec une mobilité plus responsable, et une moindre nécessité de posséder à tout prix une voiture ? C'est bien ce qui semble se profiler pour demain. Avoir son propre véhicule coûte cher et contribue à la pollution atmosphérique. Selon l'enquête sur la mobilité réalisée récemment par Drivalia, les Français ne sont pas pleinement satisfaits de l'usage qu'ils font de leur véhicule : 45 % des répondants indiquent qu'ils souhaitent réduire son utilisation pour des raisons à la fois environnementales (74 %), économiques (76,6 %) ou en raison du télétravail généralisé (22 %).

La voiture de moins en moins bienvenue dans les grandes agglomérations

Faut-il le rappeler ? La voiture est à l'origine de 50 % à 60 % de la pollution de l'air dans les grandes villes, d'après Le Monde. D'ici à 2025, les villes de plus de 150 000 habitants devront toutes instaurer des zones à faibles émissions (ZFE) afin d'empêcher les véhicules les plus polluants de circuler.

Certaines grandes villes comme Paris, Toulouse, Lyon, Strasbourg, ont d'ailleurs déjà commencé à imposer des restrictions, et de plus en plus de propriétaires de véhicules trop polluants ne pourront plus utiliser leur voiture dans leur zone d'habitation. Certains n'auront pas d'autre choix que de se débarrasser de leur véhicule dans un futur proche.

Selon l'enquête, 58 % des propriétaires de voiture souhaitent la changer prochainement, notamment pour cette raison.

Alternative à la voiture : plus de mobilité douce envisagée

La voiture reste très présente au sein des foyers français : les trois-quarts (75 %) des personnes interrogées en ont une. Plus d'un tiers (39 %) en ont deux, voire trois ou plus (près de 11 %).

Ces voitures sont utilisées avant tout pour les loisirs, faire les courses, partir en vacances et/ou pour aller sur leur lieu de travail/d'études.

Cependant, les usages changent et les Français se questionnent. Soucieux de moins polluer, les répondants plébiscitent de nouvelles solutions de déplacement. L'usage des mobilités douces s'accélère :

41 % des personnes interrogées utilisent déjà les transports en commun ;

61 % des personnes utilisent la marche ;

30 % se déplacent à vélo;

40 % voudraient développer le covoiturage ;

67 % aimeraient rouler en véhicule hybride ou électrique (62 %).

La location de voiture pour faire des économies

C'est aussi en grande partie pour des raisons économiques que beaucoup de Français souhaitent changer leur rapport à la voiture.

La possession d'un véhicule représente une part importante du budget des ménages, entre le prix de l'essence, les frais d'assurance, d'entretien, de stationnement, de garage...

Dans les grandes villes notamment, beaucoup de personnes réalisent qu'elles utilisent assez peu leur véhicule et préfèrent à présent le revendre pour se tourner vers la location, l'autopartage ou l'abonnement mensuel sans engagement.

Cela fait partie des nouvelles solutions de déplacement plus flexibles et économiques qui sont de plus en plus plébiscitées.

Pas étonnant compte tenu des nombreux avantages que comportent la majorité des formules de location par abonnement :

Entretien inclus (60 % des réponses) ;

Aucun engagement (59 % des réponses);

Assurances incluses (52 % des réponses);

Pas d'apport à fournir (47%).

Pour toutes ces raisons, la location de voiture, au côté de l'utilisation de voitures électriques et hybrides, semble bien partie pour devenir un mode de consommation de plus en plus utilisé dans le pays.