Entrepreneurs francophones : pourquoi créer une entreprise à Hong Kong

Centre financier d'envergure, porte d'entrée sur le marché chinois, Hong Kong abrite plus de 6 000 entreprises internationales, et plus de la moitié d'entre elles y ont leur siège ou leurs bureaux régionaux. Cette zone administrative spéciale au sein de la Chine populaire bénéficie d'une économie très libre. Au niveau fiscal, elle n'applique pas d'impôt sur les sociétés lorsque l'activité se fait hors de son territoire. Elle n'applique pas non plus de droit de douane.

Les entrepreneurs francophones souhaitant se lancer dans la Création d'une entreprise à Hong Kong peuvent être rassurés : le territoire n'est pas assimilé à un paradis offshore, et n'est pas sur la liste noire des paradis fiscaux de l'OCDE.

Société à Hong Kong : pour quelles activités

Un chef d'entreprise français, belge ou suisse a la possibilité de baser à Hong Kong une PME ou une société dans de nombreux secteurs d'activités.

Les plus courantes sont celles de l'import-export ou de trading, la principale utilisation des sociétés basées à Hong Kong. Cela peut être aussi des sociétés de conseils (ou de consulting ou de prestations de services). Il est aussi possible de créer une société holding (ou de prise de participation).

Une convention fiscale France Hong Kong a été signée il y a presque dix ans.

À savoir avant de baser une société à Hong Kong

Baser sa société à Hong Kong comporte néanmoins quelques contraintes.

Chaque année, un audit des comptes de la société doit être réalisé.

Un directeur de la société au moins doit être une personne physique (résidente ou non d'Hong Kong).

Lors de l'ouverture d'un compte bancaire à Hong Kong il est nécessaire de fournir aux banques des justificatifs d'activités.

Des grandes banques exigent que l'on vienne sur place pour une ouverture de compte bancaire.

Une ouverture de compte peut être refusée dans certains cas, selon les pays des associés, et si des transactions sont prévues avec certains pays.

Faire appel à une société spécialisée (corporate service provider) permet d'être informé, accompagné dans la création de son entreprise, et suivi dans la gestion de toutes les procédures (assistance pour l'ouverture d'un compte bancaire et suivi comptable et administratif).

Merritt Asia a le statut de « Company Secretary », un mandat obligatoire pour toutes les sociétés immatriculées à Hong Kong. Elle applique les processus de compliance et de Know Your Customer (KYC) exigées par les Autorités. Grâce à sa veille juridique et fiscale internationale, elle est toujours au courant des nouvelles législations.

