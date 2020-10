Fin des tarifs réglementés de l'électricité pour les pros : il est temps de choisir une offre de marché

La fin des TRV de l'électricité : quand et pour qui ?

Au 31 décembre 2020, aura lieu la suppression partielle des tarifs réglementés de l'électricité. Elle s'adresse à toutes les entreprises présentant un compteur d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA à l'exception des :

Entreprises de moins de 10 salariés et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuels restent inférieurs à 2 millions d'euros ;

Les syndicats de propriétaires ou le propriétaire unique d'un immeuble à usage d'habitation.

Au 1er janvier 2021, toutes les entreprises concernées devront donc avoir souscrit une offre de marché. En cas d'oubli, elles seront basculées sur l'offre « Sortie de Tarif » d'EDF, le fournisseur historique d'électricité en France.

Quel sera l'impact sur le budget des entreprises ? Les entreprises ayant subi cette bascule automatique vers leur nouveau contrat d'électricité verront leur facture grimper. En effet, en option base, le prix du kWh de ce nouveau contrat d'EDF est porté à 0,13964 € HT contre 0,137 € HT aujourd'hui.

Trouver le bon contrat : comparer les offres et se faire accompagner par un courtier

Aujourd'hui, il existe une quarantaine de fournisseurs nationaux sur le marché. Face à cette abondance d'offres, il n'est pas toujours aisé pour les professionnels de trouver le contrat d'électricité le mieux adapté à leurs besoins.

D'autant plus que la présentation des offres varie d'un fournisseur à l'autre. Certains proposent des offres à prix fixes, d'autres à prix variables. Certains incluent les tarifs d'acheminement dans le devis, d'autres non, etc.

Au-delà du prix, d'autres critères peuvent influer sur le choix d'un contrat d'électricité. Ainsi, il faudra regarder la provenance de l'électricité (verte, nucléaire ou fossile), la qualité et la disponibilité du service client, les possibilités de suivi de consommation, etc. Toutes ces prestations doivent entrer dans la comparaison.

C'est pourquoi utiliser un comparateur des fournisseurs d'électricité peut s'avérer utile. Il permet un gain de temps. En se basant sur les besoins liés à votre activité, les experts d'Opéra Energie peuvent déterminer quelles sont les offres les plus adaptées à votre profil. Pour les entreprises, cela n'entraîne aucun surcoût. Le recours au comparateur est gratuit et sans engagement.

Une qualité de l'électricité et de service identique d'un fournisseur à l'autre

Si beaucoup de professionnels et d'entreprises continuent à souscrire les tarifs réglementés d'EDF, c'est souvent par peur de perdre en qualité. Or, l'électricité est la même pour tous. Elle est acheminée depuis les centres de production vers le consommateur final via :

Le réseau de transport géré par RTE à savoir, les lignes à haute-tension ;

Les réseaux de distribution, les lignes moyennes et basses, dont Enedis se charge sur 95% du territoire français. Les 5% restants sont gérés par des entreprises locales de distribution (ELD).

Ces derniers doivent s'assurer de la continuité de l'alimentation chez les professionnels et les particuliers. Les fournisseurs de leur côté ne sont qu'un intermédiaire entre les producteurs, RTE, Enedis et les consommateurs. Ils gèrent uniquement la partie commerciale des contrats d'électricité.

Il n'y a donc pas de risque à quitter EDF. Vous ne ferez pas face à des coupures de courant, vous aurez affaire aux même techniciens en cas de panne ou de problème sur le réseaux et les électrons restent les mêmes qu'auparavant.