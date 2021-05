Groupe Jérodia : l’ouverture à l’international de la cosmétique Bio

Situé au beau milieu des vignes dans le Quercy, le groupe Jérodia développe et produit des cosmétiques certifiés Bio et naturels à travers plusieurs marques comme Phyt's, Gamarde ou Françoise Morice.

L'objectif ? Proposer toute une gamme de produits cosmétiques fabriqués en France et confectionnés à partir d'ingrédients issus intégralement de l'agriculture biologique. L'entreprise familiale qui souhaite maîtriser son approvisionnement en matières premières de haute qualité s'est même lancée dans la culture de romarins, de noisetiers, mais aussi de lavandes.

« Avec les laboratoires Phyt's, nous développons des produits cosmétiques certifiés Bio sans aucun conservateur de synthèse, colorants, silicone, paraben, PEG, ni aucune chimie ! Cette responsabilité environnementale, qui est également une responsabilité sociale, nous la pratiquons depuis près d'un demi-siècle », détaille Jérôme Logre, directeur de Bio Cosmetics International : la société chargée de la vente des marques du groupe Jérodia dans le monde.

L'exportation d'un savoir-faire autour de la cosmétique Bio

Jérodia développe en parallèle une activité de façonnage. Grâce aux ateliers et outils industriels dont il dispose, aux investissements en Recherche & Développement, et à son précieux savoir-faire français, le groupe est en mesure de produire des formules cosmétiques Bio uniques, pour de nombreuses marques aux quatre coins de la planète.

« Nous avons des partenariats à l'international avec de nombreuses marques comme Kotoshina au Japon, ou encore la marque pour bébés Primage en Corée du sud. En tout, les produits Phyt's et Gamarde sont présents dans une cinquantaine de pays à travers des filiales ou des distributeurs ! ».

Répondre à une prise de conscience mondiale

Si l'Asie tire les exportations du groupe vers le haut avec notamment le marché chinois ou sud-coréen, d'autres pays comme le Canada ou la Russie sont également demandeurs de tels produits.

« Nous constatons que le monde entier souhaite avoir accès à des produits Bio, plus naturels, plus authentiques, avec un retour au "vrai". La covid a d'ailleurs accéléré massivement cette tendance ! Nous souhaitons continuer à développer de nouveaux partenariats, par exemple en Inde, afin de répondre à cette demande et à cette prise de conscience mondiales. Le fait d'être une entreprise familiale indépendante nous permet d'envisager les choses de manière différente, sur le long terme, sans trop avoir à se soucier des marchés financiers et de la bourse. Cela nous permet d'être plus sereins ! » ajoute Jérôme Logre.

Des engagements RSE pris depuis 1972



Pour garantir des produits de qualité et naturels, Phyt's et Gamarde respectent le cahier des charges des labels Cosmébio et Cosmos qui comportent des réglementations extrêmement strictes en termes de naturalité. L'entreprise s'engage également sur le plan social en développant notamment l'emploi local ; la société compte à ce jour près de 200 collaborateurs.

« Notre responsabilité écologique et sociétale est totale et va même jusqu'aux produits avec lesquels nous nettoyons nos locaux et nos unités de production. Nous n'utilisons pas de chlore, mais des produits entièrement écologiques. Nous n'avons pas attendu pour mettre en place cette politique RSE : nous tenons ces engagements depuis notre création en 1972, même quand ces sujets n'étaient pas de véritables préoccupations pour les marques. Aujourd'hui, ça l'est, et c'est tant mieux ! Les consommateurs qui sont aussi des citoyens veulent désormais de véritables engagements de la part des entreprises, pas seulement du greenwashing marketé ; c'est justement ce qui nous proposons depuis 50 ans », conclut Jérôme Logre.