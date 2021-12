Hébergement web : quelle solution pour évoluer sans problème ?

Mais par où commencer lorsque l'on ne s'y connaît pas ? Un blog personnel, avec surtout du texte, n'a pas du tout les mêmes besoins qu'un site vitrine, ou qu'un site de e-commerce contraint par la gestion des stocks et les processus de commande.

C'est pourquoi il est essentiel de choisir un Hébergement web avec une solution sur-mesure, et un Pack qui s'adapte à la catégorie de son site. Gandi, spécialiste des solutions d'hébergement web économiques, propose, selon les besoins de chacun, des hébergements adaptés et dimensionnés. C'est aussi une affaire de responsabilité. Pourquoi payer pour un espace disque de 200 Go si on ne l'utilise pas ?

Au fur et à mesure de l'évolution de son activité, Gandi propose d'ajouter de l'espace de stockage quand c'est vraiment nécessaire, ou de modifier la puissance allouée (par exemple en période de pic de trafic).

Hébergement web : quel langage choisir pour son site web ?

Les notions de langage et de base de données vous semblent opaques, et vous n'avez pas vraiment le temps ni l'envie de vous y plonger ? Gandi suggère de choisir des technologies courantes pour les sites web. Ainsi, la configuration "standard" de la page de commande de l'hébergement site internet est livrée avec le langage PHP, et la base de données MySQL.

Gandi fournit des hébergements pour les sites créés sous Magento, Drupal, Prestashop, ainsi que sous WordPress, souvent décrit comme un des meilleurs CMS du marché.

Hébergeur Wordpress : comment s'y prendre ?

Pour être sûr que son site web est sécurisé et réactif, il est indispensable d'avoir un hébergement web adapté. Un Hébergeur wordpress avec wordpress.org requiert d'acheter un nom de domaine, de trouver un hébergeur, et d'installer Wordpress. Cette solution permet d'être flexible en terme de coûts, et d'installer des pluggins additionnels au besoin. Gandi rend ainsi le nom de domaine, puis l'hébergement cloud, accessibles au plus grand nombre.