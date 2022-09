Helios, finance la transition écologique à hauteur de 6 millions d’euros et ambitionne de devenir la banque durable de référence

Une éco-banque jeune mais influente

Née en 2020 de la volonté de créer une alternative écologique aux banques traditionnelles, Helios s'est vite imposée comme un acteur de référence dans le secteur. En moins de 2 ans, l'éco-banque a su fédérer une communauté de plusieurs dizaines de milliers de personnes, et plus de 100 millions d'euros ont été placés sur ses comptes. Grâce à ce succès, Helios annonce aujourd'hui 6 millions d'euros investis dans des projets innovants en faveur de la transition écologique.

6 millions d'euros pour des projets à impact

Helios a identifié plusieurs secteurs prioritaires pour agir concrètement sur la transition écologique : les énergies renouvelables, l'agriculture durable, la conservation des écosystèmes, la mobilité bas carbone, l'efficacité énergétique, l'assainissement de l'eau... La jeune pousse présente les premiers projets financés et annonce que d'autres seront révélés sur son site dans les prochains mois.



En passant le cap des 12 000 clients, Helios a annoncé des projets à impact environnemental fort

Helios s'est attaquée au problème du plastique à usage unique. Jeté partout dans le monde, le PET (plastique majoritairement utilisé dans le monde, issu de la transformation du pétrole) met plus de 1 000 ans à se décomposer. Les scientifiques s'accordent à dire qu'à l'horizon 2050, il y aura plus de plastique dans les océans que de poissons (sources : Fondation Ellen McArthur en 2016, complétée par l'étude The Pew Charitable Trusts et SystemiQ en 2020). C'est pourquoi Helios a financé Carbios, une entreprise française innovante permettant de recycler le PET à l'infini.

Dans le secteur de l'alimentation, l'élevage de bétail est responsable de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre (source : Tackling Climate Change Through Livestock de la FAO en 2013). Concernant cette thématique clé pour lutter contre le réchauffement climatique, l'éco-banque a déjà annoncé le financement de 2 projets.

Olatein d'abord, afin d'encourager la recherche sur les protéines végétales pour réduire notre consommation de viande. Le second projet, Florimond Desprez, vise à développer des cultures plus résilientes aux aléas climatiques extrêmes qui se multiplient d'année en année. L'objectif est d'atténuer les pénuries de ressources alimentaires.

Dans le secteur de l'eau, Helios a choisi de flécher ses premiers investissements vers la résolution du challenge des eaux usées. C'est pourquoi elle a financé le projet de la métropole de Montpellier afin de moderniser son réseau d'assainissement de l'eau, et donc de débarrasser l'eau de ses polluants afin de pouvoir la rejeter sans risques dans le milieu naturel.

D'après les études publiées par l'Etat, les transports sont responsables de 31% des émissions de gaz à effet de serre en France. Helios a choisi de s'attaquer à ce problème en participant au financement de la rénovation du métro de Marseille, afin d'encourager l'essor des transports en commun dans l'agglomération.

Grâce à ces premiers financements annoncés, Helios montre donc qu'elle a su s'imposer comme un acteur incontournable à la fois de l'écosystème financier mais aussi de la transition écologique.