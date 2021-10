Herezie et la campagne Vileda pour un #CleaningTiktok

Le #CleaningTikTok, une trend qui va à l'encontre les clichés sur les jeunes

Quand on pense à ce qui passionne les moins de trente ans, on pense aux sorties entre amis, aux séries ou aux jeux vidéo, mais absolument pas au ménage. Et pourtant ! Depuis quelques mois, les vidéos d'utilisateurs de la plateforme montrant leurs astuces nettoyage ou se filmant en train de nettoyer des surfaces très sales se répandent de plus en plus sur le net et notamment sur Tiktok.

Sur ces vidéos, on retrouve des techniques de nettoyages bios ou qui utilisent peu de produits chimiques, des recommandations sur les produits ou les accessoires de nettoyage à choisir, mais aussi des entreprises spécialisées dans le nettoyage de voiture, de maison et même de scènes de crime qui présentent leur métier et mettent en avant leur savoir-faire.

Ce qui plait aux utilisateurs, c'est notamment le côté satisfaisant de voir un tapis taché, une allée noircie ou encore une baignoire pleine de tartre retrouver son éclat d'origine grâce à quelques produits miraculeux et à beaucoup d'huile de coude. À ce jour, le #CleaningTiktok comptabilise plus de 11 milliards de vues : un phénomène qui prend de l'ampleur et qui représente une occasion à saisir pour les marques de produits de nettoyage.

Vileda s'empare de la tendance pour séduire les accros du ménage

Née en Allemagne en 1850, l'entreprise Vileda fait partie des leaders du marché des produits domestiques et propose chaque année des équipements pratiques et innovants comme des vadrouilles avec essoreuses rotatives ou encore des rouleaux anti peluches. Néanmoins, ce marché est rude et la concurrence est encore plus importante depuis l'arrivée des magasins discount et des boutiques en ligne. Pour cette raison, Vileda a choisi de faire confiance à l'agence parisienne Herezie pour sa nouvelle campagne de communication.

Toujours à la recherche de nouvelles tendances sur lesquelles baser ses campagnes de communication, l'agence Herezie de Paris a fait le choix de s'inspirer de la tendance du #CleaningTiktok pour mettre au point une campagne pour Vileda décalée et humoristique qui donne clairement envie de saisir son balai et de nettoyer toute sa maison. Un succès indéniable puisque le #Vileda compte à ce jour 42,3 millions de vues sur Tiktok.

Dans ce spot publicitaire, on retrouve Erik Cavanaugh, danseur et influenceur américain connu grâce à la version américaine de La France a un incroyable talent, en train d'enchaîner les mouvements de danse classique, moderne et contemporaine avec pour partenaire... un balai Vileda ! Après une danse enflammée durant laquelle le danseur nettoie l'intégralité de sa maison, on retrouve le slogan "It feels great to feel at home" (comprenez "C'est bon de se sentir chez soi") qui donne envie de faire de son chez soi un foyer propre et convivial.

Herezie, l'agence qui communique différemment

Si Vileda a choisi de confier sa nouvelle campagne de communication à l'agence Herezie de Paris, c'est loin d'être un hasard. En effet, depuis sa création en 2010, cette agence de publicité indépendante ne cesse de faire parler d'elle en mettant sur pied des projets innovants, décalés et toujours parfaitement adaptés à la cible, surtout lorsqu'il s'agit de conquérir le cœur (ou le portefeuille) des millennials.

Parmi les récentes campagnes les plus audacieuses menées d'une main de maître par Herezie, on retrouve notamment la série Cités, créée avec Amazon Prime Vidéo et le rappeur Abd Al Malik, qui a la particularité d'avoir été tournée uniquement dans le but d'être diffusée sur le réseau social TikTok. Composée de 12 épisodes d'une minute seulement, cette série qui a remporté un franc succès mettait en scène une bande d'amis qui souhaitaient se réapproprier le patrimoine culturel français grâce à des filtres, des sons ou d'autres features proposés par TikTok. Les récents succès d'Herezie sont à retrouver dans cet article de Challenges.fr.