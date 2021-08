Immobilier d’entreprise à Bordeaux : comment connaître les opportunités

La Gironde est un des départements où l'emploi progresse plus rapidement que la moyenne française cette année, grâce à une dynamique favorable, et à des activités en plein essor comme l'informatique, l'ingénierie, ou encore l'aéronautique.

Pour s'implanter, investir, ou se développer, bon nombre d'entreprises, de toutes tailles (start-up, TPE, PME/PMI, grands groupes) ont bénéficié de l'accompagnement d'acteurs-clé comme Invest in Bordeaux, l'Agence de développement économique de Bordeaux et de la Gironde, présente depuis 2006. L'association French Tech Bordeaux, au service des start-ups et des entreprises innovantes fait également partie des acteurs incontournables.

Des acteurs privés comme RCG France, qui propose du conseil en immobilier d'entreprise à Bordeaux, sont également à la disposition des entrepreneurs.

Une société spécialisée dans l'immobilier d'entreprise à Bordeaux

Ce conseiller stratégique dans le marché de l'immobilier d'entreprise propose de louer, d'acheter, ou de vendre des bureaux à Bordeaux, et dans la région Nouvelle-Aquitaine, ainsi que des locaux commerciaux, des locaux d'activités, ou des locaux d'entrepôts.

La société s'adresse à la fois aux chefs d'entreprise et aux particuliers qui souhaitent vendre ou louer leur bien. Elle leur offre son savoir-faire en matière de négociation entre cédants et cessionnaires, propriétaires et acquéreurs, bailleurs et locataires.

Que peut-on attendre d'un conseiller en immobilier d'entreprise ?

RCG, grâce à son expertise et à sa profonde connaissance du marché, des différents secteurs, et des zones d'activité de la région bordelaise, propose des solutions toujours personnalisées tant aux entreprises, qu'aux associations, aux commerçants individuels, ou aux enseignes.

Les problématiques ne sont pas les mêmes selon que l'on soit propriétaire, investisseur, promoteur, aménageur, collectivité territoriale : c'est pourquoi faire appel à un spécialiste de l'immobilier d'entreprise à Bordeaux permet de s'entourer des meilleurs conseils pour mener à bien son projet d'achat ou de location de local commercial, par exemple.

Grâce à sa maîtrise du domaine de l'immobilier d'entreprise, et de ses nombreuses réglementations juridiques, administratives, environnementales, techniques, un conseiller en immobilier d'entreprise permet à ses clients d'éviter les erreurs et de faire les meilleurs choix concernant leur bail, les questions liées à la copropriété, les travaux à effectuer, ou les diagnostics techniques.

Il connaît aussi les normes et les questions liées à la sécurité, l'accessibilité.

Bordeaux 4e zone d'emploi en France en 2021

Bordeaux semble promise à un bel avenir. La « Capitale French Tech » figure dans le trio de tête des départements les plus créateurs d'emploi, après la Loire-Atlantique et la Haute-Garonne, selon l'observatoire Trendeo. Pour la Gironde, les 3 000 créations d'emplois nettes depuis le début de l'année ont eu lieu principalement à Bordeaux (4e rang des zones d'emploi en France avec plus de 2800 créations d'emploi nettes).

La métropole bordelaise est notamment la première agglomération de France dans le secteur de l'informatique appliquée à la santé. Parmi les intentions d'embauche, le secteur de la santé et du médico-social est en tête, suivi par les secteurs de l'informatique, et des services aux entreprises.

Autant de sociétés qui devront parfois chercher de nouveaux locaux d'entreprise pour poursuivre leur développement dans les meilleures conditions.