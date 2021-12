Intempéries : comment choisir votre assurance habitation ?

Propriétaire ou locataire : utilisez les comparateurs d'assurance

Afin de trouver la formule la plus adaptée à vos besoins, certaines assurances proposent un comparateur. C'est le cas du Crédit Agricole : son outil de simulation permet d'obtenir un devis assurance habitation précis qui vous donnera des indications concrètes sur le budget à allouer pour assurer votre appartement ou votre maison.

Si les aléas naturels peuvent se manifester d'une infinité de manières différentes, certains cas de figure se présentent régulièrement et sont pris en compte par les assurances. Si vous cherchez la formule adaptée, voici trois pistes de réflexion.

La catastrophe naturelle : aux grands maux les grands remèdes

Par définition exceptionnelle, elle est néanmoins considérée comme un grand classique pour les assurances. Celles-ci sont d'ailleurs tenues d'inclure dans tous leurs contrats, sans exception, une couverture pour ce type de dommages. Cette disposition protège notamment les assurés lors d'inondations.

Encore faut-il que cette disposition du contrat d'assurance puisse être activée. Elle ne sera valide et utilisable si et seulement si un arrêté ministériel reconnaît l'état de catastrophe naturelle au Journal Officiel. Petit conseil : faites bien le point sur les conditions d'utilisation de cette clause avec un conseiller.

Le dégât des eaux : un terme générique aux particularités précises

Cette notion comprend tant de situations que les assurances ne peuvent pas se permettre de s'en passer, tout comme l'immense majorité de leurs sociétaires. Si cette disposition n'est pas tenue d'apparaître dans tous les contrats d'assurance, elle fait partie de la plupart d'entre eux.

Cependant, elle ne protège que des dégâts des eaux qui ont lieu entre les murs de votre maison ou appartement. En d'autres termes, vous n'êtes pas forcément indemnisé(e) pour vos toitures, portes et fenêtres. C'est donc un élément à prendre en considération et à discuter avec un conseiller, comme le fait qu'en principe, le débordement de cours d'eau, d'étendues d'eau et de fosses septiques n'est lui non plus pas couvert d'office par votre contrat.

Sinistres : optez pour la garantie inondation et événement climatique

Cette garantie pallie à bon nombre de manquements de votre contrat de base. Comme évoqué ci-dessus, la reconnaissance d'un état de catastrophe naturelle n'est jamais chose acquise, ce qui peut être déterminant et limitant : s'il n'est pas reconnu, vous pouvez être privé(e) d'indemnisation. Cette garantie vous sert quand :

Des intempéries et inondations ont causé des dégâts dans votre commune ou votre quartier.

Des dégâts ont été constatés entre 24 et 72 heures après des intempéries.

Votre habitation n'est pas située dans une zone non-constructible selon le Plan de prévention des risques de votre commune.

Vous disposez de nouvelles clefs de réflexion et de compréhension des contrats d'habitation. Comparez, évaluez et posez vos questions à des professionnels !