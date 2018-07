Junto vous accompagne dans vos stratégies d’acquisition digitales

L'agence parisienne Junto a développé une expertise dans ces secteurs, tant en terme d'analyse que de conseils et de gestion opérationnelle. Elle accompagne ainsi depuis sa création, en 2016, de nombreuses start-ups tant pour du conseil stratégique que pour sa mise en application.

Une agence Facebook Ads à la pointe de son industrie

Avec 2,2 milliards d'utilisateurs actifs en 2018, Facebook est un énorme vivier où les investissements peuvent s'avérer particulièrement prolifiques. Le géant des réseaux sociaux répond parfaitement aux attentes des marketers pour générer du lead (acquisition de prospects) ou travailler la notoriété d'une marque. Toutefois de nombreuses entreprises passent à côté de ce potentiel ou ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs faute de moyen, de connaissance ou d'une stratégie adaptée. C'est là que Junto s'avère un allié de taille. L'expertise de ses équipes est éprouvée par un portefeuille de plusieurs millions d'euros en gestion de Facebook Ads. Les entreprises qui se sont adjoint les services de Junto bénéficient d'un accompagnement complet et spécifiquement orienté sur leurs objectifs. C'est cette approche personnalisée et ciblée sur les objectifs du client qui fait le succès de la formule.

Une agence AdWords performante

Sur Google, peu d'internautes distinguent les résultats naturels des liens payants. En effet, les premiers résultats de recherche sont des liens payés par les entreprises : les AdWords. A ce jour aucune requête commerciale, de près ou de loin, n'est épargnée par cette pratique. Lorsqu'un entrepreneur se pose la question suivante : « comment faire pour que mon money keyword (le mot clé générateur de ventes) soit en première page de Google ? », la réponse est simple : AdWords. Concrètement le système AdWords fonctionne selon le principe des enchères. Les mots sont plus ou moins chers, plus ou moins compétitifs et c'est donc le budget qui va déterminer le potentiel d'achat desdits mots clés. Nous sommes ici sur un marché très concurrentiel ou l'expertise s'avère vraiment déterminante. A budget égal, le ROI (retour sur investissement) d'une campagne AdWords peut donner des résultats exceptionnels, ou décevants. En faisant appel à des spécialistes, les stratégies et méthodologies employées sont l'assurance d'une exploitation optimale du budget. Là encore, l'agence Adwords Junto a su gagner la confiance de nombreuses entreprises et gère aujourd'hui plusieurs millions d'euros de budget sur ce support.

Une agence SEO spécialisée dans le linkbuilding

L'optimisation pour les moteurs de recherche, et plus particulièrement pour Google, est un levier tout aussi efficace que délicat à actionner. Certaines entreprises se sont littéralement « tiré une balle dans le pied » en adoptant des stratégies erronées. Seules certaines stratégies SEO sont effectivement pérennes et efficientes. Parmi elles, le linkbuilding qui consiste à construire sa notoriété grâce à l'acquisition de liens pertinents. Bien utilisée, cette stratégie fait certainement partie des plus efficaces pour assurer des positions durables sur la visibilité d'une entreprise. Contrairement au AdWords ou Facebook Ads, ici l'investissement est durable. Une fois le lien en place, il reste efficace au fil du temps. Mais là encore, une erreur et les contre-effets sont immédiats et également durables. Junto s'appuie sur une équipe de consultants en SEO expérimentés afin de garantir un linkbuilding performant à ses clients.