KEDGE, une école originale, durable et inclusive, partenaire de l’Université des Entrepreneurs

Pourquoi soutenez-vous la manifestation ?

KEDGE s'engage pour les territoires en étant un acteur du développement économique, de l'emploi et de l'égalité des chances. C'est pourquoi, l'école s'associe à des événements comme l'Université des Entrepreneurs du Medef Gironde. A KEDGE, nous sommes convaincus que l'entrepreneuriat est un formidable levier de développement et d'inclusion.

L'entrepreneuriat fait partie intégrante de la pédagogie par l'expérience que l'école place au centre de sa stratégie. KEDGE est une école où l'on enseigne à avoir de l'impact au travers d'expériences, où l'on apprend en faisant, à l'image de ce que vivent les entrepreneurs au quotidien.

Être partenaire de cet événement nous permet d'affirmer notre ancrage sur le territoire bordelais. Cela nous donne l'occasion de rencontrer les acteurs économiques qui accueillent nos étudiants en stage, en alternance, et leur offrent leur premier emploi.

En quoi la thématique de l'Université des Entrepreneurs vous a-t-elle séduite cette année ?

Nous travaillons à être une entreprise responsable et engagée et à former nos étudiants à devenir des managers responsables. L'école n'entend pas seulement révéler le potentiel de ses étudiants, mais aussi le développer pour en faire des individus qui auront un impact sur leur environnement.

KEDGE souhaite donner accès à l'excellence quelle que soit son origine, en s'engageant pour l'égalité des chances. Les questions d'inclusivité sont centrales dans notre école.

La performance environnementale est aussi l'un de nos enjeux depuis notre engagement climat, signé en 2009 à la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique. Depuis 2019, l'école dispose d'un nouveau plan climat et biodiversité basé sur le bilan carbone avec pour objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2030.

Quels engagements en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises avez-vous développé au sein de votre école ?

Nous avons décidé d'ouvrir les portes de l'enseignement supérieur et de l'entrepreneuriat aux jeunes des quartiers défavorisés de la région marseillaise en ouvrant l'année dernière l'Ecole Entrepreneuriale : une école à destination des talents invisibles pour se former, entreprendre et développer l'attractivité du territoire.

Cette formation, créée avec Apprentis d'Auteuil, inédite et dédiée aux entrepreneurs de 18 à 30 ans, issus de situations difficiles et a minima bacheliers, a pour mission de développer leurs compétences entrepreneuriales et leur employabilité. Au terme de trois années d'études financées grâce au mécénat, les étudiants de l'Ecole Entrepreneuriale sont diplômés à niveau BAC+3 du Programme en Management Général de KEDGE.

Cette formation mobilise nos mécènes et partenaires terrains pour former ces entrepreneurs.

Après un lancement réussi en 2020 à Marseille, dans une démarche d'ouverture sociale sur l'ensemble de nos territoires, nous la déployons à Bordeaux dès cette rentrée 2021, grâce à une dizaine de partenaires prescripteurs comme l'Institut de l'Engagement, Unis-Cité et Apprentis d'Auteuil.

Vingt bourses sont mises à dispositions des futurs étudiants-entrepreneurs pour la rentrée fixée le 25 octobre.

Par ailleurs, nous avons développé en 2020 une Business Nursery digitalisée qui a permis d'augmenter de 33% la création de start-ups dans l'école. Forts de cette nouvelle expertise, nous avons conclu avec l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD) un partenariat pour développer un incubateur digitalisé commun à 8 pays en Afrique de l'Ouest.

Sur le volet de l'intrapreneuriat, nous proposons aujourd'hui ce dispositif à nos partenaires pour qu'ils le développent dans leur structure. Pour illustrer tout ce que cela peut apporter en termes de développement de l'esprit d'équipe ou de levier d'animation, nous vous donnons rendez-vous le 7 octobre prochain lors de l'Université des Entrepreneurs autour d'un atelier « Les 7 clés pour lancer un programme d'intrapreneuriat dans votre entreprise ».