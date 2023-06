Kobla André Cyrille de Koancy partage sa vision de l'avenir du digital

Kobla André Cyrille, fondateur de Koancy, une plate-forme de formation en ligne destinée aux professions numériques, partage sa vision pour l'avenir du digital et met en avant l'importance d'acquérir les compétences adéquates dans ce secteur en pleine expansion.

Les opportunités offertes par le secteur du digital

Aujourd'hui, les entreprises du monde entier recherchent des vrais professionnels capables de naviguer dans le paysage numérique en constante évolution. Cela a créé un marché en forte croissance pour les métiers du digital, avec une demande croissante en compétences telles que le marketing digital, le développement web, la vente en ligne, la gestion des réseaux sociaux, le design graphique et l'analyse de données.

L'importance de la formation continue

Avec l'essor des métiers du digital, il est essentiel pour les entrepreneurs et les professionnels de se former et de se tenir informés des dernières tendances et technologies. Kobla André Cyrille ajoute, " je souligne l'importance cruciale de la formation continue dans les métiers du digital. Se tenir à jour avec les dernières compétences et tendances garantit une performance optimale et une adaptabilité face à l'évolution rapide de ce secteur en constante transformation.

La priorité de l'expérience utilisateur

Plutôt que de se concentrer uniquement sur la technologie, Kobla André Cyrille insiste sur l'importance de placer l'expérience utilisateur au cœur des préoccupations. Il souligne que les entreprises qui réussissent sont celles qui parviennent à offrir une expérience fluide, personnalisée et engageante à leurs utilisateurs.

L'importance de l'émotion et de la connexion humaine dans le digital

Kobla André Cyrille souligne l'importance de l'émotion et de l'engagement humain dans le domaine du digital. Les compétences techniques sont essentielles, mais il ne faut pas négliger le pouvoir de l'émotion et de la connexion avec le public cible. Koancy vise à créer des expériences significatives pour ses utilisateurs et à les aider à établir une véritable connexion avec leur audience.

L'impact social du digital

Enfin, Kobla André Cyrille souligne l'impact social du digital dans notre société. Il évoque l'importance d'une utilisation responsable de la technologie, en mettant l'accent sur l'éthique, l'inclusion et la protection de la vie privée. Selon lui, il est essentiel d'adopter une approche équilibrée qui valorise les avantages tout en minimisant les inconvénients sociaux.

En conclusion

L'avenir du digital offre de nombreuses opportunités aux entrepreneurs et aux professionnels qui possèdent les compétences adéquates. Grâce à des plateformes de formation, il est désormais plus facile que jamais d'apprendre et de se développer dans le domaine du marketing numérique et d'avoir accès à de nouvelles formes de carrières.