L’assurance de prêt immobilier : qu’est-ce que c’est, et quel est son coût ?

Faut-il absolument prendre une assurance emprunteur quand on fait un prêt immobilier ? D'un point de vue légal, l'assurance de prêt immobilier n'est pas obligatoire, mais en fait, vous n'y échapperez pas : pratiquement toutes les banques la demandent avant d'accorder un crédit quel que soit le taux accordé. C'est un moyen pour elles de minimiser les risques au cas où l'emprunteur ne serait plus en mesure de régler le reste du capital qu'il a emprunté. Personne n'est à l'abri d'une maladie, d'un accident, du décès ou de tout autre imprévu.

La plupart des contrats emprunteurs comprennent d'ailleurs une garantie incapacité, une garantie invalidité et une garantie décès. En option est proposée une garantie perte d'emploi. Rien n'oblige cependant à prendre un prêt immobilier avec sa banque. Les prix d'assurance de prêt immobilier proposés par les assureurs externes peuvent être plus intéressants que ceux proposés par les banques avec leurs contrats groupe. On appelle cela la délégation d'assurance emprunteur. La résiliation de votre ancien contrat est prise en charge par votre nouvel assureur. En prenant en compte toute la durée de son emprunt immobilier, cela permet de faire des économies conséquentes !

Coût d'une assurance prêt immobilier : comment se calcule-t-il ?

Le prix de l'assurance emprunteur est un pourcentage qui est appliqué aux mensualités de crédit immobilier. Une fois calculé, il sera le même tous les mois. Ce pourcentage n'est pas le même pour tout le monde. Il dépend du profil de l'emprunteur ! Vous ne paierez donc pas le même pourcentage si vous êtes jeune ou plus âgé, selon votre état de santé, si vous êtes fumeur ou non-fumeur, si vous pratiquez ou non un sport à risques. Votre métier entre également en ligne de compte dans le calcul : certains sont plus risqués que d'autres.

Pour calculer le coût d'une assurance de prêt immobilier, d'autres facteurs entrent en jeu comme le type de contrat, les garanties qu'impose l'organisme bancaire, le pourcentage de quotité...

Changer d'assurance de prêt immobilier en cours de prêt

Bonne nouvelle pour ceux qui souhaiteraient changer d'assurance prêt immobilier : depuis la loi Lemoine du 1er septembre 2022, toutes les personnes qui ont un prêt immobilier peuvent changer de contrat d'assurance emprunteur quand elles le souhaitent, et sans frais. Vous n'avez donc pas besoin d'attendre la date anniversaire de la signature du contrat d'assurance de prêt immobilier. Vous cherchez à faire des économies ? Vous êtes en train de passer en revue tous vos contrats ? C'est peut-être le moment de se pencher aussi sur votre assurance de prêt immobilier. Pour en savoir plus, vous trouverez les informations indispensables sur le site du Ministère de l'intérieur : « Comment obtenir un contrat d'assurance emprunteur pour un crédit immobilier ? ».