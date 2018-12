L’électricité verte, une énergie d’avenir pour participer à la transition énergétique

Notre manière de consommer les énergies prend une grande place dans les enjeux environnementaux auxquels nous sommes confrontés. S'il semble évident que nous devons repenser cette consommation, qu'en est-il des alternatives existantes et de leurs acteurs en matière d'électricité renouvelable ?

Réduire votre empreinte écologique avec l'électricité verte

Des énergies vertes fleurissent de plus en plus, pour nous permettre de réduire notre empreinte écologique tout en conservant notre confort du quotidien. A ce titre, l'électricité verte est une alternative efficace et accessible à laquelle vous pouvez notamment vous approvisionner auprès d'Engie, le premier fournisseur électricité verte français.

L'électricité verte est une énergie dont la production rejette peu ou pas de CO2 dans l'atmosphère. Elle provient de la terre, l'eau, l'air et la chaleur, puisqu'elle est produite, dans la plupart des cas, à partir de l'énergie solaire, éolienne, hydraulique ou encore la biomasse. Issue d'énergies renouvelables, l'électricité verte est donc un rempart puissant à la consommation d'énergies fossiles et au réchauffement climatique.

Engie vous invite à consommer de manière plus responsable

Pour promouvoir cette énergie, Engie propose des offres exclusivement vertes et est aujourd'hui leader du marché de l'électricité verte sur le territoire français. En rendant accessible cette énergie à travers des offres électricité sans engagement de durée, Engie fait le pari de l'engagement écologique et invite tout un chacun à adopter une consommation plus respectueuse de l'environnement. Et pour assurer que pour chaque kWh consommé une quantité équivalente d'électricité d'origine renouvelable est injectée sur le réseau, Engie est certifié Garantie d'Origine, un certificat officiel octroyé par Powernext qui veille à la traçabilité de l'électricité verte.

Inviter l'électricité verte dans votre foyer est un engagement citoyen, environnemental, durable et responsable, alors n'attendez plus !