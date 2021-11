L’essor des vélos électriques : comment transformer l’essai ?

Le vélo électrique dans le sillage de l'écoresponsabilité

Les médias parlent d'écologie depuis plus de 30 ans. Pourtant, ce n'est que récemment que la conscience écologique s'éveille. Canicules, sécheresses ou au contraire, inondations, les éléments ne cessent de rappeler l'humanité à l'ordre. Plus récemment, c'est la covid qui s'en est chargée.

Dorénavant, chacun sait qu'il est, à son échelle, responsable de ces changements. L'écoresponsabilité se développe. Elle apporte de nouveaux mouvements tant sur la consommation que sur le style de vie.

Parmi les changements impulsés par cette écoresponsabilité, la mobilité fait la course en tête. Dans ce contexte de limitation de la pollution, le vélo électrique attire tous les regards. Et les citoyens ont raison de lui faire confiance.

Selon les spécialistes, l'utilisation du vélo électrique, notamment en ville, possède bien des avantages :

● le vélo électrique participe au désengorgement des villes ;

● le vélo électrique émet très peu de gaz à effet de serre et de particules fines ;

● le vélo électrique est silencieux ;

● le vélo électrique possède une batterie recyclable ;

● le vélo électrique est plus rapide que la voiture dans une circulation dense ;

● le vélo électrique se gare n'importe où (ou presque).

Des entreprises qui suivent le mouvement

Face à l'engouement de la population et les progrès technologiques des fabricants, les entreprises s'engouffrent à leur tour dans la révolution « vélo électrique ». D'une part, certaines entreprises remplacent une partie de leurs voitures de société par des vélos électriques, et d'autre part des entreprises de « vélos partagés » entrent sur le marché.

Échange voiture contre vélo

Grâce au Plan de Déplacement Entreprise, les entreprises proposent à leurs collaborateurs d'autres alternatives que la voiture de société. Dans cette optique, avec sa maniabilité, le vélo à assistance électrique est très prisé.

De plus, une entreprise qui met à disposition des salariés une flotte de vélos pour leurs déplacements professionnels, et ce, de manière gratuite, peut déduire une partie des frais de son impôt sur les sociétés. Les conditions de calcul de cette réduction d'impôts se trouvent dans le décret 2016-179 du 22 février 2016 et l'article 220 undecies A du CGI. Cette réduction d'impôt a d'ailleurs été prorogée de trois ans, jusqu'au 31 décembre 2024.

Un vélo où et quand vous voulez

En marge des flottes mises à disposition par les entreprises pour leurs salariés, le marché du vélo électrique partagé se développe aussi. Dans la lignée des voitures partagées, le vélo en libre-service prend ses quartiers dans les plus grandes villes du monde et de France.

D'une manière générale, ce système, qui permet d'utiliser un vélo sans procéder à son achat, se présente sous trois formes globales :

● les systèmes de vélos en libre-service en station ;

● les systèmes de vélos en libre-service en free floating ;

● les systèmes de vélos en libre-service en semi free floating.

Du vélo, oui, mais pas n'importe comment

Si le vélo électrique présente de nombreux avantages, le bon sens reste de mise. Ces vélos atteignent parfois une vitesse allant jusqu'à 45 km/h. Un équipement adapté, dont l'indétrônable casque, est indispensable pour assurer votre sécurité. Les vélos doivent aussi être en parfait état de fonctionnement et suffisamment visibles le soir.

De plus, en période hivernale, un sous-vêtement technique se révèle aussi des plus utiles. Il assure votre confort en toute saison. Ce type de vêtement fournit une protection thermique par grand froid et une bonne gestion de l'humidité en cas de transpiration.

Avec la crise climatique et la nécessité de réduire la pollution atmosphérique, le vélo électrique est sans aucun doute le moyen de transport de demain. Certaines entreprises le proposent à leurs collaborateurs tandis que d'autres le rendent accessible au plus grand nombre. Derrière cette image idyllique, n'oubliez pas de bien vous équiper.