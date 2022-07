La dématérialisation des services publics et des procédures administratives qui simplifie la vie des citoyens

Une dématérialisation croissante des services publics

Depuis la crise sanitaire, l'Etat à accélérer la transformation des services publics afin que tout le monde puisse y accéder depuis chez soi. La dématérialisation des services publics permet d'avoir accès par internet aux informations et aux démarches administratives. L'objectif de cette évolution technologique est de renforcer la sécurité et d'apporter des services plus avancés.

Car, bien que le mode d'accès privilégié pour effectuer les formalités administratives reste le guichet, la proportion d'usagers utilisant Internet augmente chaque année. En effet, cela permet d'offrir un choix supplémentaire aux citoyens pour réaliser leurs demandes.

De plus, la dématérialisation permet aux administrations de se partager les données fournies par les utilisateurs. Cela permet aux internautes de ne communiquer leurs informations personnelles qu'une seule fois. C'est un réel gain de temps autant pour les utilisateurs que pour les administrations.

En effet, grâce à des outils comme France Connect les utilisateurs utilisent le même identifiant et le même mot de passe pour tous les services publics en ligne.

Quels risques présente la dématérialisation des procédures administratives ?

La dématérialisation croissante des services publics et des procédures administratives constituent des avantages. En effet, pour certaines personnes en situation de précarité par exemple, les démarches en ligne améliore l'accès aux droits (RSA, prime d'activité, APL, etc).

Cependant, cette transformation numérique comporte quelques risques :

Décourager et éloigner les usagers ayant des difficultés avec l'utilisation des outils numériques, qui n'ont pas accès aux équipements ou qu'ils ne savent pas s'en servir, qui ne sont pas couverts par le réseau internet ou qu'ils ne maîtrisent pas la langue française.

Déshumaniser l'administration en l'éloignant des citoyens et de certains territoires.

Complexifier les démarches administratives si le site est mal conçu.

Difficultés à joindre un interlocuteur pour se faire aider ou demander des renseignements.

La dématérialisation et ses avantages

La dématérialisation qui remplace les supports d'informations papiers par des fichiers informatiques présente de nombreux avantages :

La réduction des coûts indirects : frais administratifs, de traitement, d'entretien et de maintenance des administrations.

La gratuité des frais de transmission et la suppression des frais en lien avec le transport de courriers.

La réduction du coût de l'archivage de l'information.

Simplifier les démarches administratives.

Pouvoir réaliser ces démarches à tout moment sans restriction d'horaire.

La transmission immédiate des pièces justificatives demandées par l'administration.

Faciliter la diffusion et la circulation des informations tenues à jour par voie électronique.

Un accès simplifié à l'information.

Une rapidité des échanges.

Etc.

Pendant plusieurs années, certaines démarches comme la demande de copie d'extrait d'acte de naissance devaient impérativement se faire au sein de votre mairie de naissance.

Aujourd'hui, peu importe l'endroit où vous vivez, vous pouvez effectuer cette demande en quelques clics seulement.

Sans oublier, que les services en ligne contribuent également à la protection de l'environnement. La dématérialisation s'inscrit de façon positive dans le cadre du développement durable.

La dématérialisation est une véritable révolution numérique qui permet d'avoir accès aux informations et aux démarches administratives en ligne. Bien qu'elle possède de nombreux avantages, il convient de rester vigilant sur les risques qu'elle présente afin de ne pas créer d'inégalités entre les citoyens.