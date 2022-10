« La diversité et l’inclusion c’est l’affaire de tous » !

Où en est-on sur la diversité et l'inclusion aujourd'hui en France ?

Adrien Figula-Letort : Aujourd'hui, en France, 86% des actifs souhaitent que leur entreprise s'engage davantage dans la diversité et l'inclusion (Source PWC). Au-delà du sujet d'équité et de justice sociale, l'enjeu Diversité & Inclusion permet à la fois d'attirer et fidéliser des talents et en particulier les nouvelles générations, mais également d'engager les collaborateurs dans une période ou l'engagement est au cœur des sujets de l'entreprise. C'est aussi un enjeu de performance, en effet, il est prouvé que les sociétés engagées dans une démarche d'inclusion ont près de 60% de chances supplémentaires de voir leurs profits et leur productivité augmenter et d'avoir meilleure réputation. Quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité, les entreprises se doivent plus que jamais de mettre en place des actions concrètes afin de créer un environnement inclusif pour tous leurs salariés, quel que soit leur genre, handicap, orientation sexuelle, identité de genre, âge ou encore origine sociale ou ethnique.

Comment avez-vous eu l'idée de créer AFL Diversity il y a presque deux ans maintenant ?

A. F.L : J'ai toujours été sensible aux sujets de l'inclusion sous toutes ses formes, de par mon expérience personnelle tout d'abord, j'ai été administrateur et bénévole au sein de la Fondation Le Refuge durant plus de 6 ans, mais également en discutant avec mes clients (j'étais directeur commercial dans la publicité). J'ai alors réalisé combien le sujet de la diversité et de l'inclusion devenait un enjeu prioritaire pour les entreprises voir même stratégique. Mais quels outils utiliser ? Comment mettre en place une stratégie adéquate et sensibiliser mes collaborateurs ? Que mettre en place concrètement au sein de mon organisation ?

J'ai donc décidé de créer AFL Diversity, pour aider et accompagner les entreprises sur tous les sujets de la diversité : handicap, égalité femmes/hommes, LGBT+, insertion professionnelle, origines sociales ou encore multigénérationnel. Notre mission est simple : Aider les entreprises à être plus inclusives.

Alors justement, comment aidez-vous vos clients à être plus inclusifs ?

A. F.L : Nous organisons par exemple des ateliers de sensibilisation ou des workshops sur des thématiques précises. Nous travaillons sur la base de l'intelligence collective grâce aux méthodes de Design Thinking, qui permettent d'embarquer les équipes sur les sujets afin qu'ils se les approprient plus rapidement et plus naturellement surtout ! Les salariés deviennent alors acteurs de la transformation positive et durable de leur propre entreprise. Nous créons des formations sur-mesure pour les Codir et Comex avec une approche très spécifique pour ce public car sans l'engagement du plus haut niveau de l'entreprise rien n'est possible. Nous proposons également des sessions de formation dédiées : création de modules e-learning pour les managers ou l'ensemble des salariés, organisation de conférences et tables rondes avec la venue d'experts et personnalités inspirantes. Nous avons récemment fait intervenir Christophe Beaugrand, Grégory Cuilleron ou encore Philippe Croizon. Nous collaborons également avec de nombreuses associations (par exemple l'Autre Cercle, Entreprise et Cancer ou encore l'AFMD, Association Française des Managers de la Diversité) et des experts très pointus sur chaque sujet comme des chercheurs au CNRS entre autres.

Vous organisez le 8 novembre prochain le Grand Prix Diversité et Inclusion, comment vous est venue cette idée ?

A. F.L : Nous en sommes très fiers, c'est une première en France et nous avons reçu plus de 200 candidatures, c'est énorme ! Je cherchais comment mettre en lumière toutes ces initiatives mises en place par les entreprises, associations ou encore collectivités partout en France. Ce prix vise à récompenser les meilleures actions et dispositifs innovants mis en place par les organisations, petites ou grandes, pour encourager l'inclusion de toutes les diversités. Nous souhaitons, à travers cet événement, valoriser l'audace de ces équipes, afin qu'elles puissent en inspirer et en encourager d'autres. Nous rendrons d'ailleurs disponibles gratuitement l'ensemble des projets sur notre site pour donner libre accès à tous !

L'événement est placé sous le haut patronage d'Isabelle Lonvis-Rome, Ministre chargée de l'Égalité entre les Femmes et les Hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances.

La cérémonie de remise des prix se tiendra à Paris en direct du Grand Auditorium de TF1, mardi 8 novembre prochain à 18h. Présentée par Karima Charni et Christophe Beaugrand, elle sera par ailleurs retransmise en direct depuis le site : www.grandprixdiversiteinclusion.fr (et disponible ensuite en replay), pour permettre à chacune et chacun de découvrir les entreprises primées et les actions menées en faveur de l'inclusion et de la diversité. Connectez-vous nombreux !