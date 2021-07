À Berck-sur-Mer, le Big Tour fait vibrer la fibre entrepreneuriale des vacanciers

La crise sanitaire est-elle en train de créer des vocations d'entrepreneurs ? Pour Bruno Cousein, maire de Berck-sur-Mer et président de la Communauté d'Agglomération des 2 Baies en Montreuillois, c'est presque une certitude : « Nous constatons que l'appétence entrepreneuriale se développe de façon significative, explique-t-il. Les gens ont envie de vivre autrement, de faire les choses différemment, ils osent plus. Nous recevons également beaucoup de demandes pour venir s'installer à Berck-sur-Mer et de nombreux projets immobiliers se développent, c'est une nouvelle page sociétale qui s'ouvre. ».

Dans ce contexte, nul doute que les Berckois comme les touristes devraient réserver un chaleureux accueil au Big Tour de Bpifrance, qui se définit comme « une tournée qui fait rayonner la joie d'entreprendre sa vie ». « L'an passé, le Big Tour nous a appris qu'il ne faut jamais baisser les bras, qu'il faut toujours y croire et se battre pour réaliser ses rêves et aller au bout de ses projets, explique Patrice Bégay, le directeur de la communication de la banque publique d'investissement. Les Français ont été au rendez-vous à toutes les étapes, et cela nous a prouvé l'intérêt suscité par l'entrepreneuriat. ».

Un programme tous publics pour libérer les énergies

De 15h30 à 23h, de nombreuses animations permettront aux familles, aux jeunes et aux demandeurs d'emploi de découvrir les solutions proposées par les entreprises hexagonales pour répondre aux grands défis du climat et de la relance économique. De l'émission « Vive ta Ville (« l'émission des entrepreneurs qui ont la niaque »), retransmise en direct, au grand concert du soir en passant par le Village des Partenaires et ses multiples activités, le programme a été pensé pour faire découvrir au plus grand nombre le maximum d'innovations, de technologies et d'initiatives vertueuses, solidaires et responsables.

Partenaire de l'événement, le groupe familial Samsic affiche un chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros 35 ans après sa création. Il s'est engagé dans une ambitieuse stratégie RSE qui aurait pu inspirer de nombreux visiteurs, mais il assurera en toute discrétion la sécurité de l'événement en déployant plusieurs dizaines d'agents de sécurité par jour. « Être aux côtés du Big Tour, c'est participer à la vie des territoires, de leur économie, de leur environnement social, culturel et sportif estime Thierry Geoffroy, Président du groupe leader des services intégrés aux entreprises. Samsic est présent dans toute la France et bien au-delà d'ailleurs, et c'est un grand honneur de servir nos clients en les accompagnant au quotidien. » Samedi soir, ce sera donc en toute sécurité que les estivants de la Côte d'Opale pourront s'envoler vers de nouveaux horizons professionnels...