Le Big Tour dans les starting blocks

Après un franc succès en 2020 avec plus de 19 millions de personnes en physique et en digital, le Big Tour de Bpifrance brillera cette année sous le signe de la relance et de la confiance. Pour Patrice Bégay, Directeur de la Communication et de Bpifrance Excellence, le Big Tour c'est la tournée de tous les possibles ! « Après cette pandémie qui nous a ébranlés mais jamais arrêtés, le Big Tour s'impose comme la tournée du retour à la vie, la tournée de la libération, la tournée de l'avenir. » Pour célébrer le savoir-faire français, le Big Tour voit grand et loin puisqu'il sillonnera 7 régions, soit plus de 6000 kilomètres.

Coup de projecteur sur les « héros du quotidien »

Comme l'a rappelé Patrice Bégay, « le coq vert pour le climat, la French Fab pour l'industrie française, la French Tech pour les start-up et l'innovation, la French Touch pour l'art de vivre à la française mais aussi l'emploi et notre jeunesse » seront sur le devant de la scène. Le Big Tour mettra à l'honneur ces énergies créatrices et les forces vives de nos territoires en leur donnant la parole notamment dans le cadre de l'émission Vive ta Ville tous les jours de 15h30 à 17h diffusée en direct sur la chaîne youtube de Bpifrance, les réseaux sociaux et les sites de 300 partenaires médias. Entrepreneurs, agriculteurs, restaurateurs, élus, étudiants, sportifs, artistes... font l'économie locale et l'émission Vive ta Ville met en lumière le travail de ces « véritables héros du quotidien ». Pour la première fois cette année, l'émission sera également retransmise sur LCP, la chaîne parlementaire sur la TNT.

Le village du Big Tour, the place to be

Chaque jour, le village du Big Tour sera ouvert au public de 17h à 20h. Seize espaces accueilleront tous ceux qui le souhaitent pour participer à des animations de réalité virtuelle : conduire une grue, visiter une usine, être à l'intérieur d'une fusée, confectionner des cosmétiques à base de produits naturels ou encore découvrir toutes les techniques d'élaboration des équipements sportifs des plus grands champions... Le village se veut aussi être un lieu de rencontres entre les jeunes étudiants ou diplômés et les entrepreneurs. « Notre jeunesse a besoin de nous et nous avons besoin de notre jeunesse » affirme Patrice Bégay. Le VTE (Volontariat Territorial en entreprise) sera notamment mis en avant. Lancé en 2018, le VTE vise à inciter les étudiants bac+2 à bac+5 à s'orienter vers les PME dans toutes les régions de France. Patrice Bégay n'hésite pas à prendre à partie les entrepreneurs, les présidents de clubs et les chefs d'entreprise : « Vous devez vous entourer de ces jeunes talents pour enclencher de nouveaux projets, avoir un nouveau regard pour se réinventer... Pour sortir plus forts après la crise, c'est le moment plus que jamais de recruter et de chercher cette énergie positive de notre jeunesse. Contribuons ensemble à la reprise et au renouveau de la société française. En 3 mots le VTE : solidarité, utilité, bienveillance. »

Enfin, parce que comme l'a rappelé Nicolas Dufourcq, Directeur Général de Bpifrance, « on aime le physique, on aime le spectacle, on aime la joie de vivre, on aime tout simplement la vie », un concert aura lieu chaque soir à 20h, une occasion de fêter la French Touch et son coq orange, emblème des industries culturelles et créatives. Pour Patrice Bégay, « il est important de retrouver cette proximité humaine, de partager les instants de vie qui reboostent les énergies, parce que le spectacle vivant doit toujours rester vivant ». Rendez-vous donc à Étapes-sur-Mer le 16 juillet prochain pour la première étape !