A Caen, Bpifrance construit l’excellence de demain

Comment insuffler les valeurs communes de l'entrepreneuriat et du sport à la jeune génération, c'était l'objectif de l'événement organisé par Bpifrance le 1er avril à l'Ecole de Management de Normandie de Caen. Une occasion de présenter la dernière étude de Bpifrance Le Lab : « dessiner la société de demain, regards croisés des 18-25 ans et des dirigeants de PME-ETI », soit la catégorie d'entreprises que les jeunes connaissent le moins, alors qu'elle peuvent représenter une réponse à leurs questionnements sur leur vie professionnelle. « Ces dirigeants de PME et ETI nous ont dit qu'ils étaient incapables de comprendre comment les jeunes voyaient la société et le travail de demain. C'est pourquoi l'enquête a été adressée à 502 jeunes représentatifs de toutes régions et avec tous les types de diplômes et à 1069 patrons de PME et ETI » décrit Kenza El Quaoumi, responsable Etudes Stratégiques de Bpifrance Le Lab. Félix Hareng, directeur innovation à la direction régionale de Caen, a lui rappelé les principales valeurs du sport, chères à Bpifrance : « le sens du collectif, le dépassement de soi, la volonté de transmettre ».

Comment, quand on est dirigeant sportif, sensibiliser ces jeunes au savoir être ? « C'est un de nos premiers critères de recrutement dès 11 onze ans. Nous remplissons un rôle de tuteur. Les jeunes arrivent avec un bagage technique mais aussi un vécu. Il faut qu'au bout de ce voyage de six ans, ils aient rangé dans leur valise un maximum de notions telles que l'autonomie et la responsabilisation. Ce savoir être sera essentiel ensuite dans le monde de l'entreprise » évoque David Onillon, responsable Pôle Espoir Normandie et formation du jeune du Caen Basket Calvados.

Le savoir être plébiscité

Le savoir être est d'ailleurs un soft skill plébiscité par 78 % des chefs d'entreprise selon l'étude de Bpifrance Le Lab. Encourager les rencontres entre entrepreneurs, dans le Club Excellence, ou entre dirigeants de clubs sportifs, chez les Meneurs, c'est parier sur les bienfaits de l'échange entre pairs. Franck Danet, président de Caen Basket Calvados, est un de ces Meneurs et il apprécie ces rencontres avec les autres patrons de clubs : « nos meilleures idées, ce sont celles des autres. C'est une richesse. Quand on est jeune, il faut travailler sa qualité d'écoute » conseille-t-il. « Votre avenir se joue maintenant et votre première chance, c'est vous ! Et la France de demain, c'est aussi vous ! » s'est exclamé Patrice Bégay, directeur exécutif Communication et Excellence de Bpifrance, devant les étudiants de l'EM Normandie. Un étudiant en alternance a rappelé que de plus en plus de jeunes diplômés voulaient intégrer une entreprise à mission pour donner du sens à leur parcours professionnel. Réponse de Patrice Begay : « nous avons créé pour ce faire le VTE (volontariat territorial entreprise), pour permettre à des jeunes comme toi de passer un ou deux ans auprès d'un patron tout en travaillant sur un sujet utile à la société ».

Samba Nor Diaw est un concentré des trois profils mis en vedette lors de cet événement : ancien étudiant en école d'ingénieurs, basketteur et jeune patron d'entreprise avec sa start-up Datadunk. Son conseil aux jeunes : « foncez ! Je cherchais un projet qui alliait ma passion et mes compétences, et désormais l'aventure est lancée ». Prenant en exemple Samba Nord Diaw, Patrice Bégay lance un avertissement aux jeunes présents dans l'amphithéâtre de l'école de commerce normande : « votre plus gros danger, c'est de ne pas être vous mêmes. Ne soyez jamais des jeunes-vieux ! ». Et aux entrepreneurs : « vous avez un rôle fondamental à jouer pour leur avenir et le nôtre. Vous devez vous engager et renouer le dialogue avec notre jeunesse. Il faut mettre la France en état de rêve général ».