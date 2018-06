A l’heure du changement, innover en confiance !

Innover dans son positionnement

Cette idée de progrès s'entend d'abord vis-à-vis du système de santé. Si fournir des dispositifs médicaux pour répondre aux attentes des patients est notre mission historique, Medtronic a développé, depuis plusieurs années, des offres intégrant des approches solution, répondant à la fois aux demandes des professionnels et aux projets médicaux des établissements de santé. Le partenariat, c'est-à-dire cette forme de coopération qui conduit à réfléchir et à travailler ensemble pour répondre à un besoin ou à une problématique, est la voie vertueuse et de bon sens qu'il nous a toujours semblé bon de favoriser. De fournisseur de dispositifs à partenaire du système de santé, Medtronic continue sa mue et le contexte actuel semble donner raison à cette vision.

La confiance, ingrédient indispensable au changement

Pour ne pas effrayer, le changement doit être accompagné, soutenu, plébiscité. Chacun doit ainsi pouvoir comprendre pourquoi, dans un monde qui n'a de cesse de changer, il est important de faire preuve d'agilité et d'adaptation. Car que ce soit au sein du système de santé ou au sein de l'entreprise, l'ingrédient essentiel de ce changement reste la confiance. Sans confiance, pas de changement.

Parmi les différentes actions mises en place pour faire vivre en interne notre vision, Medtronic a notamment choisi de faire confiance à l'intelligence collective. A travers un programme d'open innovation appuyée d'une plateforme collaborative, Destin'Action, chaque salarié, qu'il soit au siège, sur le terrain ou dans nos usines, est ainsi appelé à participer à la construction du futur de l'entreprise. Cette plateforme permet de faire émerger des idées, proposer des projets pour réinventer, révolutionner ou tout simplement améliorer un point clé de l'organisation. Chacun devient ainsi un véritable Agit'acteur de la transformation du système de santé et de notre entreprise ! Des think-do tanks ont ainsi vu le jour en interne pour faire avancer l'entreprise dans des domaines clés de notre écosystème comme la e-santé ou les relations avec les start-ups innovantes de notre secteur.

Innover à tous les étages de l'entreprise

Accompagner de telles transformations ne serait pas possible sans que les métiers eux-mêmes évoluent. De nouveaux métiers ont ainsi vu le jour. C'est le cas des coordonnateurs de parcours patient qui accompagnent le déploiement de notre programme IHS auprès de l'IHU de Strasbourg ou encore de métiers pour renforcer la présence digitale de l'entreprise. Au quotidien, nous repensons nos métiers et nous ambitionnons de ré-inventer 100% des fonctions actuelles de l'entreprise d'ici 2022 en intégrant les free-lances et l'intrapreunariat.

Écouter la voix de chacun pour construire ensemble : Medtronic le prône à l'extérieur, il était donc tout aussi important de l'appliquer au sein même de l'entreprise.