A Lyon, Bpifrance lance la quatrième édition de la Tournée Entrepreneuriat Pour Tous

L'édition 2022 avait rassemblé plus de 3400 participants à l'occasion de ses huit étapes. Entre le 31 mai et le 22 juin 2023, les équipes de Bpifrance et de la Tournée Entrepreneuriat Pour Tous sillonneront de nouveau les routes de France pour six rendez-vous célébrant l'énergie entrepreneuriale des quartiers prioritaires à Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Tourcoing et Vitry-sur-Seine. Des ateliers et rencontres en présence d'entrepreneurs chevronnés et de réseaux d'accompagnement seront accessibles gratuitement, sans oublier le concert du rappeur Sasso qui viendra clôturer cette étape lyonnaise riche en énergies.

Bpifrance et la Métropole de Lyon accompagnent et accélèrent l'entrepreneuriat local

Spécialiste de l'accompagnement et du financement des entreprises en développement, Bpifrance s'est associé à la Métropole de Lyon pour offrir aux acteurs locaux un cadre privilégié de dynamisme entrepreneurial, à la portée de tous. « Cette tournée est le fer de lance du programme Entrepreneuriat Pour Tous qui a mission de développer l'esprit entrepreneurial dans toute la France. Avec cette initiative, nous allons à la rencontre des talents là où ils vivent et là où naissent leurs projets » déclare Marie Adeline-Peix, directrice exécutive en charge des Partenariats régionaux, de la Création et de l'Action territoriale de Bpifrance.

Depuis 2019, Bpifrance s'est effectivement engagé à la demande des pouvoirs publics à renforcer les actions de soutien aux initiatives entrepreneuriales dans les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV), dans un objectif de développement de la visibilité et de l'accès à l'accompagnement pour tous les entrepreneurs. Le programme « Entrepreneuriat Pour Tous » cristallise cette volonté grâce à ses différents dispositifs évènementiels, ses partenariats locaux (Pôle Emploi, CitésLab, Fabrique à Entreprendre) et ses accélérateurs dédiés aux entrepreneurs des QPV.

Un programme aussi varié qu'inspirant

Pour le lancement lyonnais de cette édition 2023 de la Tournée Entrepreneuriat Pour Tous, Bpifrance mise sur la variété des formats, l'échange et la convivialité. Les portes de l'évènement ouvriront à 15h : un village des réseaux accueillera une vingtaine d'interlocuteurs dédiés à la formation d'entreprise, tandis que de nombreux entrepreneurs locaux témoigneront de leur parcours, à l'image d'Ahmed Soltani (co-fondateur d'1cv1job.io), Amine Samir (Motomagazine) ou Larissa Ngoumape (fondatrice de Lengue). « Les maillons forts de ce dispositif sont les acteurs du terrain et nos partenaires locaux sur lesquels nous nous appuyons pour être au plus près des entrepreneurs et répondre au mieux à leurs besoins » explique Marie Adeline-Peix. Se lancer dans l'entrepreneuriat, pitcher ou financer son projet : plusieurs ateliers pratiques seront également proposés aux créateurs d'entreprise selon l'avancement de leur projet.

Artiste lyonnais originaire du quartier de La Villette, le rappeur Sasso clôturera en musique cette journée de lancement, avec un concert prévu à 20h. La Tournée Entrepreneuriat Pour Tous prendra ensuite la direction de Marseille pour sa deuxième étape qui aura lieu vendredi 2 juin.

Retrouvez toutes les informations sur la Tournée Entrepreneuriat Pour Tous ici : https://www.tournee-entrepreneuriat-pour-tous.fr/