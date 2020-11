Aéronautique : une coopération indispensable pour relever le défi de la transition écologique

Dans quelle mesure la Covid-19 est-elle une menace pour l'industrie aéronautique ?

Il s'agit d'une menace majeure pour l'intégralité de la chaîne de valeur. Cependant, à long terme, la réduction de l'impact environnemental de l'aérien constitue un enjeu bien plus profond. Sans intervention majeure, l'aviation commerciale pourrait représenter de 10 à 20% des émissions mondiales de gaz à effet de serre d'ici 2050 (2% aujourd'hui). Ce constat impose une transformation radicale. Si de nombreux efforts ont été réalisés, leur impact sera en partie lié au rythme de renouvellement des flottes. La restructuration à mettre en œuvre en réponse à la crise Covid-19 doit impérativement intégrer ces enjeux.

Quels sont les leviers activables ?

Historiquement, on observe une augmentation de l'efficacité environnementale de l'aviation commerciale d'environ 1,5 % par an. Celle-ci se poursuivra à mesure que de nouvelles technologies sont installées sur les avions existants : moteurs à taux de dilution élevé tels que le moteur LEAP pour l'A320 NEO qui remplace progressivement l'A320, structures aérodynamiques telles que les winglets... Les gains associés, importants et démontrés, seront toutefois absorbés par la croissance du trafic - de 1 à 4 % par an jusqu'en 2050.

Il faut donc accélérer le développement de technologies plus avancées : le volet propulsion comme l'open rotor, les moteurs hybrides, électriques ou l'hydrogène, mais aussi les leviers d'optimisation des routes, à la frontière entre systèmes embarqués et Air Traffic Management. Ces solutions conduiront à des progrès significatifs mais leurs degrés de maturité, et donc d'entrée en service, demeurent variables. Se pose alors la question des horizons de temps : quand les meilleures solutions seront-elles disponibles ? Comment sécuriser les leviers à impact rapide tout en s'assurant du développement des meilleures solutions à terme ?

Les carburants alternatifs sont une étape intermédiaire permettant des gains considérables à iso-technologie. Leur déploiement à l'échelle est cependant entravé par des contraintes d'approvisionnement et d'équilibre économique : 600 milliards de dollars d'investissement sont requis pour multiplier par 25 les capacités. Pour y pallier, un consortium mêlant notamment raffineurs, motoristes et régulateurs pourrait être lancé dès maintenant pour accélérer cette transition.

Doit-on s'attendre à une impulsion réglementaire ?

Le caractère régional ou national des régulations peut en limiter la portée. Les taxes incitant à l'utilisation d'autres moyens de transport sont insuffisantes, ne serait-ce que parce que ces alternatives n'existent que dans 20% des cas. Au-delà des logiques de taxation, des mécanismes régulatoires doivent être progressivement introduits pour stimuler le développement et l'adoption des nouvelles technologies.

Comment accélérer la transformation de l'industrie dans ce contexte ?

Il n'y a pas de solution miracle ! Individuellement, ni chacune des technologies, ni la pression réglementaire ne permettront d'atteindre les objectifs de 2050. Elles doivent être combinées. De plus, cette transition ne peut être envisagée que si l'ensemble du secteur se coordonne : équipementiers, motoristes et fournisseurs, mais aussi entreprises de l'énergie, aéroports, autorités régulatrices. Tous doivent élaborer une feuille de route et devenir des « activistes ». L'intégralité des formes de coopération entre les parties prenantes doit être envisagée : co-investissement, nouveaux modèles collaboratifs, joint-ventures, intégration verticale ou horizontale... Les leviers technologiques existent, donnons-nous les moyens de les déployer !