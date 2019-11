AfricArena, l’accélérateur de l’innovation Africaine

Premier constat, seulement 1,16 milliards de dollars ont été investis dans les startups africaines en 2018 et majoritairement dans les plus matures d'entre elles. Un montant bien éloigné des 130 milliards de dollars investis dans les startups aux Etats-Unis sur la même période. AfricArena s'est donné pour ambitieuse mission d'une part d'augmenter l'investissement, nécessaire à la croissance des startups et, d'autre part, de leur de nouer des liens forts avec les grandes entreprises, génératrice de commandes et trop souvent difficiles à approcher pour ces jeunes pousses aux ressources limitées.

A l'aube de la troisième édition, les paris semblent être gagnants. L'équipe a parcouru en 2019 les 10 villes africaines leaders dans l'innovation technologique telles que Tunis, Abidjan, Nairobi, Lagos ou encore Dakar. En partenariat avec des entreprises leaders dans leurs domaines telles que Vinci Energies dans l'énergie, Sanofi dans la santé ou Old Mutual dans les services bancaires, les équipes d'AfricArena ont identifié les startups les plus prometteuses et noué des liens forts avec les écosystèmes locaux.

Pratique inédite dans l'écosystème Africain, l'entreprise finance la venue des 80 startups sélectionnées pour leur permettre de pitcher devant les 150 investisseurs présents au Summit les 11 et 12 novembre 2019 mais également de rencontrer les différentes entreprises partenaires, à la recherche de startups pouvant contribuer à leur innovation.. Une recette gagnante qui repose sur une sélection minutieuse des jeunes pousses présentées car seulement 80 des 1000 startups analysées gagnent leur place sur scène à l'AfricArena Summit.

Après deux années à établir des liens forts avec les investisseurs locaux, l'entreprise franchit une nouvelle étape en créant une rencontre destinée à rassembler les investisseurs les plus actifs d'Afrique, d'Europe, des Etats Unis et du Japon pour partager leur expérience, leurs analyses et renforcer leur collaboration. La création d'un bootcamp destiné à préparer les startups avant leur passage sur scène sera aussi un temps fort de cette nouvelle édition.

Le soutien aux startups les plus prometteuses découvertes lors de l'AfricArena Tour passe aussi par la création d'un incubateur, le French South African Labs. Ce dernier accompagne des startups très early stage pour leur permettre d'accélérer leur développement par du mentoring et l'accès à différentes ressources et expertises (marketing digital, aide aux levées de fond, ...).

A l'inverse d'autres évènements omnibulés par leur nombre de participants, l'équipe d'AfricArena cherche avant tout l'impact sur les acteurs présents. Ainsi, 90% des startups ayant levé des fonds en Afrique en 2019 étaient présentes à l'édition 2018. L'évènement constitue un véritable accélérateur de valeur comme en témoignent les 2,3 millions de dollars de retombées direct pour les startups ayant participé à la précédente édition. L'équipe espère doubler l'impact dès cette année.