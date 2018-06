Amazon Business s’étend à l’Italie et l’Espagne

Lancé en février dernier en France, le service Amazon Business est destiné aux achats professionnels. Calqué sur le modèle qui a fait le succès du site grand public, il propose des fonctionnalités supplémentaires qui simplifient les processus d'achat des entreprises et les réconciliations comptables. Comme lui, il est ouvert aux vendeurs tiers qui peuvent ainsi bénéficier du savoir-faire d'Amazon, qu'il s'agisse de toucher un potentiel de clients qualifiés, d'opérations marketing ou encore d'expertise logistique. Disponible aux États-Unis, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Inde, au Japon et depuis cinq mois en France, Amazon Business est désormais aussi présent en Italie et en Espagne. « L'arrivée du service sur amazon.it et amazon.es va profiter à toutes les entreprises françaises qui souhaitent optimiser leurs achats en se fournissant partout en Europe, » estime Amélie Veron, responsable Amazon Business en France. « Parallèlement, avec ces deux nouveaux pays, Amazon multiplie les opportunités pour les vendeurs français, grands comptes, PME ou TPE, d'étendre leur zone de chalandise aux entreprises européennes ».



« Avec l'ouverture du service en Espagne et en Italie, nous allons renforcer l'optimisation de nos achats sur Amazon Business en permettant à nos entités partout en Europe de bénéficier d'une logistique locale et d'effectuer les commandes dans leur propre langue », confirme Benjamin Abittan, CPO de Chateauform City et College, groupe spécialisé dans les séminaires résidentiels.

Dès son lancement en France, Amazon Business proposait plus de 250 millions de produits, allant des composants informatiques aux fournitures de bureau en passant par des équipements spécialisés pour certains secteurs d'activité, tels que l'automobile, les écoles, les laboratoires, les restaurants ou les usines. En plus des fonctionnalités classiques (recherche de produits, comparaison, etc.) proposées dans la version grand public, Amazon Business intègre des spécificités adaptées aux besoins des entreprises : paiement à 30 jours, création de comptes multi-utilisateurs ou encore affichage des prix hors TVA pour les produits éligibles. Parallèlement, le service simplifie l'expérience d'achat : mise en place de flux de validation afin de déléguer l'acte d'achat aux utilisateurs tout en gardant le contrôle sur les validations, accès à un système de reporting pour un meilleur suivi des dépenses via la création de rapports personnalisés, possibilité d'ajouter des informations sur les factures pour simplifier les réconciliations comptables et les reportings (numéros de bons de commande, centre de coût). « Nous réalisons plusieurs dizaines de milliers d'euros d'achats professionnels par an sur Amazon depuis 2013, » explique Miles Wang, directeur des systèmes d'information et Product Management Officer chez Flornoy et Associés Gestion. « Depuis que nous utilisons Amazon Business, la tâche mensuelle de réconciliation entre les transactions de paiement et les pièces comptables a pu être simplifiée au point de faire économiser plusieurs heures de travail à mon équipe chaque mois. En outre, Amazon Business nous permet désormais d'avoir une vision consolidée et analytique sur les achats du groupe ». « Amazon Business a transformé de façon radicale nos achats professionnels, renchérit Ralph Mansour, CEO et cofondateur de Le Closet, start-up française qui révolutionne la consommation de la mode. Grâce à l'automatisation des processus, nous gagnons un temps considérable ». Nul doute que l'ajout de deux nouvelles fonctionnalités au service - prix exclusifs pour les entreprises et rabais sur achats en volume - devrait encore accentuer les bénéfices réalisés par les entreprises, acheteuses ou vendeuses, sur Amazon Business.