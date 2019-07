Appel à projets de 2 M€ de l’UNADEV pour l’inclusion des aveugles et déficients visuels

Vous avez un projet ? L'UNADEV peut le financer

Autonomie, insertion professionnelle, inclusion sociale, accessibilité..., les personnes malvoyantes et déficientes visuelles font face à ces défis au quotidien. « Le but de cet appel à projets est de soutenir des actions et initiatives pour une société plus inclusive et plus accessible, vous avez un projet ? l'UNADEV peut le financer ! », rappelle Laurence de Saint Denis, vice-présidente de l'UNADEV.

Un appel à projets ouverts à tous, et notamment aux projets qui initialement n'ont pas prévu d'inclure le handicap visuel

L'appel à projets de l'UNADEV s'adresse à tous les acteurs engagés dans la cause du handicap, et du handicap visuel en particulier. Mais l'enjeu est aussi de réussir à impliquer des acteurs qui, dans le cadre de leurs activités, n'ont pas forcément prévu d'inclure un dispositif adapté au handicap visuel alors que celui-ci aurait toute sa place.

Des structures non fiscalisées (associations, organismes publics ou parapublics...) comme fiscalisées (associations, entreprises, structures commerciales...) peuvent candidater à condition que le projet pour lequel elles sollicitent le soutien de l'UNADEV soit à finalité sociale sans objectif commercial. Le produit ou le service serait ainsi proposé gracieusement aux déficients visuels.

Soutenir des actions et initiatives d'envergure en faveur des personnes aveugles et déficientes visuelles

A travers cet appel à projet, l'UNADEV souhaite financer des projets d'envergure ayant un fort impact pour le public bénéficiaire. En fonction de cet impact, l'UNADEV pourra financer la totalité du projet.

L'UNADEV a privilégié cinq champs d'application sur lesquels les porteurs de projet peuvent se positionner :

Renforcer et contribuer au développement de solidarités nouvelles en faveur de l'inclusion sociale (accès aux services, mobilité...) ;

Agir sur l'insertion professionnelle ;

Favoriser les initiatives visant à collecter, capitaliser et promouvoir les données sur le handicap visuel (observatoire, chaire universitaire..) ;

Soutenir tout type d'actions concrètes et structurantes changeant le quotidien des déficients visuels ;

Aider les démarches de recherche et développement menées par les laboratoires, qu'ils soient académiques ou privés (technologies ou services innovants...).

L'UNADEV, accompagnée par l'agence Ellyx pour conseiller les porteurs de projets

Pour mettre en œuvre cet appel à projets, l'UNADEV est accompagnée par l'agence Ellyx, spécialiste du management de projet social innovant, qui sera là pour accompagner les porteurs de projets.

Comment répondre à l'appel à projets ?

Le dossier complet doit être envoyé avant le 10 septembre 2019 par voie électronique à l'adresse suivante : aap@unadev.com.

Une lettre d'intention, présentant de manière synthétique le projet, peut être envoyée avant le 16 août pour étudier sa recevabilité.

La présentation détaillée de l'appel à projets et le dossier de candidature sont disponible sur le site de l'UNADEV : www.unadev.com/nos-missions/appel-a-projets/

Quelques chiffres sur le handicap visuel

Plus d'un million de personnes aveugles et malvoyantes en France;

Seulement 100 films audio-décrits pour 500 films qui sortent au cinéma chaque année ;

Seuls 10% des sites internet accessibles aux personnes aveugles et malvoyantes ;

50% des personnes déficientes visuelles en France sont sans emploi ;

10 000 personnes aveugles scolarisées chaque année ;

54% des établissements labélisés Tourisme et Handicap sont accessibles aux personnes déficientes visuelles.

A propos de l'UNADEV

L'UNADEV est une association reconnue d'assistance et de bienfaisance créée en 1929. Le siège social est à Bordeaux et elle dispose de 8 antennes en France et soutient de nombreuses associations locales partenaires. Ses actions portent sur trois missions : Accompagner et aider les personnes déficientes visuelles pour leur insertion sociale et professionnelle ; Sensibiliser et informer le grand public et les décideurs ; Soutenir la recherche médicale et la prévention des maladies cécitantes. www.unadev.com