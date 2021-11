Assises de l’Attractivité : l’Ile-de-France vise l’excellence

Les chiffres l'attestent : malgré la crise sanitaire, l'Ile-de-France reste la région la plus attractive d'Europe pour les investisseurs internationaux. Elle séduit en effet par son écosystème dynamique composé d'entreprises innovantes de premier rang, d'une communauté de chercheurs et d'un vivier de jeunes diplômés hautement qualifiés. Sa situation centrale, ses débouchés vers plus de 500 millions de consommateurs et la diversité de ses territoires sont également de sérieux atouts pour attirer les entreprises et les talents du monde entier.

« Cette attractivité est fondamentale pour l'emploi et le développement économique explique Alexandra Dublanche, Vice-Présidente de la Région Ile-de-France en charge de la relance, de l'attractivité, du développement économique et de l'innovation, qui vient d'être élue à la présidence de l'agence Choose Paris Region. Aujourd'hui, un Francilien sur 6 travaille pour un groupe étranger, et un sur 5 dans l'industrie ! Mais face à une concurrence internationale grandissante, nous allons devoir relever de nombreux défis pour rester attractifs dans l'ère post-covid. Cela passera notamment par l'amplification de la relocalisation des centres de production, mais aussi par notre capacité à répondre aux enjeux liés à la transition écologique, à la digitalisation de l'économie, à la transformation des modes de travail, ou encore à la simplification des procédures d'implantation des entreprises par l'Etat ».

L'attractivité : un enjeu collectif

Mardi 16 novembre, les acteurs économiques franciliens se réuniront donc pour débattre de ces sujets ainsi que de la transformation de la logistique urbaine, des bouleversements des chaînes de valeur industrielles et de l'accélération de la transition écologique. Ce sera également l'occasion de faire le point sur les profondes transformations des métiers de la production audiovisuelle. Autant de débats qui permettront de définir des pistes d'action à déployer collectivement : « La synergie entre les acteurs publics et privés est essentielle pour que l'Ile-de-France conforte sa position de territoire d'excellence et d'innovation au niveau mondial mais aussi de vitrine en termes de développement durable », poursuit Alexandra Dublanche. Plus que jamais, nous devons mener un travail collectif afin de partager nos diagnostics, d'aligner nos visions et d'identifier les actions prioritaires à engager. Cette démarche partenariale sera d'ailleurs au cœur de la nouvelle stratégie régionale économique et d'attractivité qui sera mise en place dès l'année prochaine pour une durée de 5 ans. »

Les Assises de l'Attractivité 2021



Le 16 novembre de 14H à 18H - en présentiel et à distance - par Choose Paris Region, avec le soutien de la Région Île-de-France et la Métropole du Grand Paris.

Découvrez le programme complet des Assises de l'Attractivité : Assises de l'Attractivité 2021 : Les paradigmes de l'attractivité [16/11] | Choose Paris Region

Inscriptions : Les Assises de l'attractivité 2021 (eventtia.com)