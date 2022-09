Avec Enedis, les collectivités locales tendent vers plus de sobriété énergétique

Enedis au service des territoires

La sobriété énergétique n'est pas un sujet nouveau chez Enedis. L'entreprise de service public accompagne les collectivités au quotidien grâce à des solutions dédiées. L'une d'entre elles, Prioréno, menée en partenariat avec la Banque des territoires et GRDF, vise à faciliter la rénovation énergétique des bâtiments communaux en donnant accès à différents niveaux d'informations de consommations électriques issues des compteurs communicants Linky. Prioréno est accessible gratuitement à toutes les collectivités sur la plateforme de la Banque des Territoires.

Autre service mis en place par Enedis, "Mon éclairage public", qui permet aux communes d'être averties en cas de dysfonctionnement ou d'anomalie de leur système d'éclairage public. Grâce aux compteurs Linky installés dans les armoires d'éclairage public, les données de consommation sont analysées chaque matin par Enedis. Ainsi, les anomalies, comme une trop forte hausse ou une trop forte baisse de consommation par rapport à une moyenne constatée, sont immédiatement signalées. Aujourd'hui, 670 territoires utilisent le service de données « Mon éclairage public ».

Des services simples, performants, personnalisables et gratuits

Enedis lancera le Portail de services pour les collectivités à l'occasion du Congrès de la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) 2022 à Rennes le 27 septembre. Ce portail constitue un point d'entrée unique pour accéder gratuitement à de multiples services contribuant à la transition écologique des territoires, d'autant plus indispensable dans cette période qui appelle à la sobriété énergétique individuelle et collective. Ainsi, les collectivités peuvent par exemple connaître et comparer la consommation d'électricité de leurs sites par type d'usage (éclairage public, écoles, gymnases, etc.) ou encore cartographier la capacité disponible du réseau pour raccorder les projets d'énergies renouvelables ou de mobilité électrique sur leur territoire. Cet outil facilite aussi l'accès aux informations du réseau électrique avec la possibilité de recevoir des notifications en cas d'indisponibilité ou de travaux sur le réseau. Les collectivités peuvent également accéder à un tableau de bord de pilotage de la consommation et de la production d'électricité.

Pour découvrir le portail, rendez-vous sur https://mon-compte-collectivite.enedis.fr/