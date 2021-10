BIG 2021 : les entrepreneurs unis dans un esprit de conquête

En seulement quelques années, BIG est devenu l'événement incontournable du business et de l'innovation. Avec au programme 400 ateliers, conférences, masterclass et plus de 1 000 speakers nationaux et internationaux, cette grande journée offre un espace d'échange pour les entrepreneurs. Animée par les entrepreneurs pour les entrepreneurs, BIG a pour vocation de donner des éclairages sur les enjeux de demain et de présenter les tendances technologiques. « C'est un véritable festival pour les entrepreneurs par les entrepreneurs, un festival de bonnes ondes pour préparer l'avenir ! » déclare Patrice Bégay, directeur exécutif Communication de Bpifrance et Bpifrance Excellence.

BIG est aussi l'occasion de développer son business et son réseau grâce à l'organisation d'un gigantesque espace de networking de plus de 600m2 dédié aux PME et aux ETI. Parmi les grandes thématiques phares de cette journée, seront abordées la création d'entreprise, le développement durable, la transformation digitale, l'intelligence artificielle, la deeptech, l'industrie 4.0, l'international, le financement de la croissance, la santé, le management...

Les entrepreneurs s'adressent aux entrepreneurs

Durant ces derniers mois, les entrepreneurs se sont adaptés et ont gardé le cap avec résilience et détermination. « Les entrepreneurs sont des héros du quotidien qui continuent de se battre malgré l'adversité. On le voit dans toutes les entreprises, la relance passe par la confiance. Cet état d'esprit de conquérant, nous le cultiverons le 7 octobre à l'Arena » assure Patrice Bégay. Une journée placée donc sous le signe de la conquête avec au micro de la scène du Bang de nombreuses personnalités telles que Jérôme Seydoux, président de Pathé Films, Stéphane Bancel, président-directeur général de Moderna Therapeutic, Catherine Mac Gregor, directrice générale d'ENGIE ou encore François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France. Tous partageront leurs expériences et leurs conseils pour inspirer les entrepreneurs présents. Soixante caméras capteront ces temps forts et matérialiseront le plus grand plateau audiovisuel entrepreneurial du monde.

Parce que comme le dit Nicolas Dufourcq, Directeur Général de Bpifrance, « on ne conquiert jamais seul », BIG est un événement fédérateur, rassemblant Paris, les territoires, l'international et les communautés d'entrepreneurs. Pour cette 7ème édition, La Place des Rendez-vous sera aussi de retour cette fois-ci dans une version 100% digitale après avoir permis l'an passé 16 000 mises en relation via des rencontres « one to one ». Des directeurs Achats de grands groupes, des réseaux de business angels, des conseillers Export et Financement sont disponibles sur rendez-vous pour écouter les problématiques des entrepreneurs et leur apporter des réponses. Pour Patrice Bégay, « l'enjeu de BIG c'est cette mise en relation entre petites et grandes entreprises, les réunir pour les aider à conquérir le monde. »

Cette 7ème édition affiche d'autres nouveautés comme La Bulle Climat. Ceux qui souhaitent accélérer leur transition écologique et énergétique pourront participer à des ateliers de 30 minutes tout au long de la journée avec des thématiques liées aux défis écologiques : comment bâtir une industrie agroalimentaire durable ou encore l'économie circulaire de demain etc. La Plateforme Tribu est aussi très attendue. Pour la première fois, le réseau social de Bpifrance installera sa scène d'expression « Feu de camps » pour faire découvrir les innovations de chaque communauté : French Fab, French Touch, Coq vert pour le climat et French Tech.