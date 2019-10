Bpifrance Inno Génération 2019 : Tous réunis pour préparer Demain

« BIG n'est ni un salon, ni une exposition mais un rassemblement. Avec deux objectifs majeurs : les contenus et la mise en relation » précise Julien Noronha, directeur des événements et des contenus chez Bpifrance. Lors de Bpifrance Inno Génération, l'intérieur de l'AccorHotels Arena est complètement modifiée, avec une vingtaine de salles de conférences où se retrouve l'écosystème (experts, entrepreneurs, partenaires, prospectivistes, chercheurs), la patinoire devenue Place des Rendez Vous, des Bulles thématiques, un espace VIP ,une plateforme Excellence « Nous valorisons les entreprises qui prennent le lead pour transformer la société de demain, et nous poussons les autres à mettre en place des projets de transformation » explique Julien Noronha.

En dehors du Bang, la grande scène où se succèdent toute la journée personnalités et chefs d'entreprises, les contenus proposés tournent autour du projet d'entreprise Demain, qui découpe le monde économique en neuf enjeux. « Il faut que les entrepreneurs présents repartent avec un contenu utile, qu'ils peuvent ensuite diffuser dans leur entreprise via des témoignages, de l'expertise et de l'effet miroir. Nous croyons beaucoup à cet effet miroir, car c'est d'abord entre eux que les entrepreneurs peuvent se soutenir pour accélérer » ajoute le directeur des événements et des contenus. Cette année, le BIG est sorti de l'Arena avec huit bus qui ont roulé pendant une heure dans Paris, durant laquelle un expert proposait une masterclass. Un nouveau programme qui a très bien marché, tant en termes d'affluence que d'échanges entre les passagers.

Julien Noronha, directeur des événements et des contenus chez Bpifrance.

Un événement qui s'étend hors des murs

Autre nouveauté de cette édition 2019 : le off de BIG. Une quinzaine de lieux (cafés, restaurants, hôtels, péniches) proches de l'AccorHotels Arena se sont rhabillés en jaune (la couleur phare du grand rassemblement annuel de Bpifrance) et ont organisé leurs propres événements. Exemples : la délégation singapourienne avec un événement sur une péniche ou l'initiative du réseau business féminin Bouge ta Boîte.

Pour cette nouvelle édition de Bpifrance Inno Génération, plus de 30 000 mises en relation ont eu lieu. Par exemple, les 5 000 membres du réseau Excellence ont pu échanger sous forme d' « icebreakers », soit deux personnes qui ne se connaissaient pas réunies autour d'un petit jeu pour briser la glace.

Sur la Place des Rendez-Vous, deux cent desks ont généré 4 000 rendez-vous avec des directeurs achats de grands groupes, des conseillers exports de Business France, des business angels et autres experts. Côté digital, l'application mobile a recueilli plus de 20 000 messages. L'Ampli, plateau situé au centre de la fosse, a présenté une trentaine d'innovateurs et influenceurs : start-up qui ont accéléré fortement ou artistes très en vue cette année. « Tous, le mot d'ordre de cette édition de Bpifrance Inno Générations, c'est ceux qui réalisent leur projet, que ce soit le patron de la Société Générale ou un sportif de haut niveau. C'est ça BIG : rassembler tous celles et tous ceux qui ont en eux ce feu qui les animent » conclut Julien Noronha.

Nicolas Dufourcq, Directeur Général de Bpifrance, lors de Bpifrance Inno Génération.