Bpifrance met du soleil dans les datas

« Y'a du soleil et des nanas, darla dirladada » : tout le monde ou presque connaît la célèbre chanson du film les Bronzés de l'équipe du Splendid. Elle a servi de modèle pour la baseline de la campagne de publicité de Bpifrance autour de la data : « Entrepreneurs, y a du soleil et des datas », hashtag #BougezVousLeCloud. Cette campagne sous le signe de l'humour démarre le 4 juin pour une durée de trois semaines dans la presse quotidienne régionale et économique, avec une déclinaison digitale.

« C'est un clin d'œil appuyé et volontaire à la rengaine du film. Réussir la transition numérique de son entreprise, c'est un peu ensoleiller son développement en améliorant le bien être et l'efficacité de ses collaborateurs. Et en améliorant sa relation client » explique Patrice Begay, directeur de la communication et de Bpifrance Excellence.

Pour lui, la data n'est pas « un simple alignement de O et de 1, mais un véritable état d'esprit qui doit irriguer tous les métiers de l'entreprise ». Une seconde campagne débutera le deux juillet à destination cette fois des TPE. Bpifrance va proposer à ces très petites entreprises des prêts croissance sans garantie de 10 à 50 000 euros. « L'accroche est très simple : « TPE, prêts, partez ! » précise Patrice Begay. Le dispositif sera similaire (PQR, presse économique et accompagnement digital) avec en plus une campagne d'affichage dans les gares et les aéroports. « Aider les TPE à développer leur business est un enjeu capital. Avec ces prêts croissance, Bpifrance s'engage avec les régions à accompagner ces très petites entreprises qui représentent 90 % de l'économie française ».

« Avec Mathieu Doligé, concepteur-rédacteur chez Havas, nous sommes un vieux couple professionnel » ajoute Patrice Begay, qui prépare déjà la prochaine édition de Bpifrance Inno Génération (BIG) à l'AccorHotels Arena, qui sera encore plus gigantesque que l'année dernière, avec pas moins de 40 000 entrepreneurs et 1 000 intervenants annoncés.